¡Indignante! Mujer embarazada transfirió dinero por error a un restaurante y se niegan a devolverlo

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una mujer embarazada vivió uno de los momentos más angustiantes de su vida luego de transferir por error unas fuerte cantidad de dinerp que tenía destinados para su cesárea. La historia rápidamente se volvió viral en redes sociales debido a la desesperación de la futura madre, quien contó que el dinero representaba la tranquilidad para el nacimiento de su bebé y que jamás imaginó perderlo de un segundo a otro.

Embarazada transfiere dinero por error

La afectada, identificada en TikTok como Pau Sandoval, explicó que todo ocurrió cuando acudió apresuradamente a una sucursal bancaria para mover el dinero desde una tarjeta digital hacia una cuenta personal. Sin darse cuenta, terminó enviando 30 mil pesos mexicanos (aproximadamente S/5,900) a la cuenta de un restaurante que tenía registrado desde tiempo atrás, aparentemente luego de haber realizado una compra familiar meses antes.

La mujer, quien en ese momento tenía 36 semanas de embarazo, relató que descubrió el error cuando intentó retirar el dinero y le indicaron que no contaba con saldo suficiente. Desesperada, se comunicó de inmediato con su banco para reportar lo sucedido; sin embargo, recibió una respuesta que la dejó aún más preocupada: la devolución dependía únicamente de la voluntad de la persona que había recibido la transferencia.

Restaurante se niega a devolver dinero

Con la esperanza de recuperar el dinero, la futura madre pidió ayuda a un familiar para acudir al restaurante e intentar conversar con los responsables. Según contó, en el local negaron conocer a la persona titular de la cuenta y aseguraron que ni siquiera trabajaban con transferencias bancarias. La situación se volvió tensa cuando el familiar denunció haber recibido amenazas y actitudes agresivas por parte de algunas personas presentes en el establecimiento.

A pesar de reconocer públicamente que el error fue completamente suyo por realizar la operación apresuradamente, la mujer lamentó que nadie mostrara intención de devolver los 30 mil pesos (S/5,900), especialmente al tratarse de dinero destinado para una intervención médica importante. Su historia generó una ola de indignación entre miles de usuarios, quienes cuestionaron la falta de empatía y solidaridad frente a una situación tan delicada.

Tiempo después, y ya con su bebé en brazos, Pau Sandoval confirmó que nunca logró recuperar el dinero. Aunque recibió mensajes de apoyo y consejos legales por parte de usuarios en redes sociales, el caso terminó convirtiéndose en una amarga experiencia que marcó una etapa que debía estar llena únicamente de felicidad y emoción por la llegada de su hijo.