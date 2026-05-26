Carlos Alcántara es captado en salidas con Flor Ortola tras rechazo de Laura Huarcayo: "La pasamos lindo"

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Carlos Alcántara sigue dando de qué hablar por su nueva vida de soltero, ya que todas las semanas es captado de fiesta con nuevas mujeres. Recientemente fue captado de la mano con Laura Huarcayo, pero ella confirmó que solo son amigos. Ahora, ha sido visto muy cercano a Flor Ortola, con quien incluso compartió un concierto hace unos días, desatando rumores de una posible vinculación sentimental.

Flor Ortola y su salida con 'Cachín'

La modelo argentina fue al concierto de Soda Stereo junto al actor y ambos fueron captados por las cámaras de un conocido programa de espectáculos. Sin embargo, decidieron no esconderse y, por el contrario, se animaron a declarar, dejando en evidencia que solo son grandes amigos.

"Súper buena onda. En condición de amiga. Salgo a cenar, a conciertos. Súper buena onda, la pasamos súper lindo", dijo Flor en un inicio, marcando distancia de una relación sentimental y mandando a la friendzone al actor.

En esa misma línea, Flor indicó que le parece excelente que Cachín esté empezando a vivir su soltería de manera sana y sin hacer daño a nadie. Además, señaló que ella está fungiendo como una especie de mentora, ya que tiene experiencia en la noche y él apenas está empezando en ese ambiente.

"Él tiene amigas y está solo, está haciendo sus cosas, en plan buena onda. Él está empezando con la noche y yo, maestra de la noche. Le estoy dando unos tips. Como amigos", agregó.

Finalmente, destacó el gran sentido del humor que tiene Carlos Alcántara. "Me parece increíble que esté disfrutando. Me dice que no sale mucho como pareciera. Buena onda".

Por su lado, el actor también fue abordado por la prensa de espectáculos cuando salía de un restaurante junto a Flor y solo se limitó a decir que ambos la pasaron bien. "Con Flor, súper. También fanática de Soda Stereo (...)", dijo antes de negarse a volver a declarar.

Laura Huarcayo niega romance con Cachín

La noche del miércoles 20 de mayo el cantante británico Ed Sheeran vislumbró en el Estadio Nacional con un concierto en el que se reencontró con sus fans peruanos luego de nueve años, como parte de su gira mundial 'LOOP Tour'.

A este recital acudieron diversas figuras del espectáculo peruano, entre ellos el actor Carlos Alcántara y la conductora de televisión Laura Huarcaya, a quienes las cámaras del programa de Magaly Medina los captó juntos tomados de la mano, lo que generó rumores del nacimiento de un sentimiento que iría más allá de una amistad.

Lejos de afirmar que nació un sentimiento de amor entre ambos, Huarcayo explicó que lo que los une es una amistad que nació desde hace años. Recordemos que los artistas coincidieron en 2011 en la conducciónl espacio televisivo 'Lima y Limón'.

"Tenemos una amistad desde hace 23 años. Justo ayer conversábamos que tanto tiempo y cosas nos ha pasado. Empezamos 'Lima y Limón, es muy grato compartir con 'Cachín' lo quiero mucho (...) somos amigos", manifestó.

Aunque Carlos Alcántara y Flor Ortola dejaron claro que solo mantienen una amistad, las imágenes de sus constantes encuentros continúan generando comentarios y especulaciones. Mientras el actor disfruta públicamente de su soltería, cada nueva aparición junto a distintas mujeres sigue captando la atención de los programas de espectáculos y sus seguidores.