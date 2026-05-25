¿Lo perdonó? Pedro Aquino es captado bailando con su esposa, pese a ser ampayado con 'La Chocolatita'

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pedro Aquino vuelve a estar en el centro de la polémica, pero esta vez no solo por el escándalo de presunta infidelidad que protagonizó semanas atrás, sino porque todo indicaría que habría sido perdonado por su esposa, Katherine Fernández. La pareja fue captada junta en una discoteca de Los Olivos, protagonizando una escena que sorprendió a muchos luego del comunicado donde ella anunciaba el fin de su relación.

¿Pedro Aquino se reconcilió con su esposa?

Las imágenes difundidas por 'Magaly TV, La Firme' muestran al todavía jugador de Alianza Lima bailando muy cerca de Katherine durante la madrugada del 25 de mayo. Ambos lucían tranquilos y cómplices, dejando atrás, al menos públicamente, la tensión generada tras el ampay donde el futbolista fue captado ingresando a la vivienda de una modelo de OnlyFans antes de acudir a sus entrenamientos.

El escándalo explotó cuando la influencer reveló conversaciones privadas con Pedro Aquino y mostró supuestos chats subidos de tono. Según contó, ambos mantuvieron contacto durante varios meses y finalmente concretaron un encuentro personal. Las imágenes del futbolista entrando con gorra y capucha a la vivienda de la joven alimentaron rápidamente los rumores de infidelidad y provocaron una ola de críticas en redes sociales.

Pese a ello, Katherine Fernández parece haber optado por darle una nueva oportunidad al padre de sus hijos. Aunque todavía no publican fotos juntos en redes sociales, las recientes imágenes reflejarían que la pareja intenta superar uno de los momentos más difíciles de su relación, lejos de los comunicados y cerca nuevamente el uno del otro.

Esposa de Aquino había anunciado separación

Poco después de que se difundan las imágenes del ampay, la esposa del exjugador de la Selección Peruana, Katherine Fernández, se pronunció en sus redes sociales a solo horas de las imágenes difundidas en el show de la 'Urraca'. A través de su historia de Instagram, la madre de los hijos del futbolista dejó en claro que su decisión se tomó luego de ver el informe periodístico emitido la noche del lunes 4 de mayo.

"En relación con los hechos recientemente difundidos en un programa de televisión respecto a la conducta de mi cónyuge, comunico haber tomado la decisión de separarme, en resguardo del bienestar fe mi familia y del mío propio", indicó.

Posteriormente, la mujer pidió a sus seguidores y a los medios de comunicación respetar su privacidad ya que las acciones que tomará respecto a su matrimonio se realizarán en la interna familiar. Además, dejó en claro que este comunicado será el único pronunciamiento sobre el tema que realizará.

"Dicha situación, de profundo impacto persona, será abordada por el ámbito privado, con la reserva y discreción que corresponde. En ese sentido, agradezco su comprensión y solicito que se respete el contenido del presente comunicado y el proceso por el que estamos atravesando", añadió.

Es así que, el caso de Pedro Aquino refleja cómo los escándalos mediáticos pueden impactar relaciones expuestas públicamente. Aunque la pareja no confirmó una reconciliación, las imágenes evidencian un acercamiento que alimenta especulaciones sobre un posible perdón y la intención de reconstruir su familia tras semanas marcadas por polémicas y críticas.