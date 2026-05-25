Comas: Joven queda en coma tras ser atropellado por conductor que invadió vía del Metropolitano y se dio a la fuga

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La madrugada del 17 de mayo, un hecho indignante sacudió al distrito de Comas: un joven universitario de 22 años quedó en estado crítico luego de ser atropellado por un automóvil que invadió la vía exclusiva del Metropolitano. El conductor, lejos de auxiliarlo, huyó del lugar, dejando a la víctima tendida en el pavimento.

El joven, identificado como Arnold, regresaba a casa tras jugar fútbol con amigos cuando fue impactado por el vehículo que circulaba a gran velocidad. Según testigos y cámaras de seguridad, el automóvil ingresó de manera irregular a la vía exclusiva y lo embistió violentamente.

La madre de la víctima relató que el auto se desplazaba a unos 80 km/h y que el impacto fue tan fuerte que lo levantó por los aires antes de dejarlo inconsciente en el suelo.

Estado de salud

Arnold permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en coma inducido, debido a los edemas cerebrales provocados por el golpe, según pudo informar. Aunque presenta lesiones externas menores, los médicos mantienen vigilancia constante por la inflamación cerebral, que representa el mayor riesgo para su recuperación.

La fuga del conductor

La familia denunció que el responsable no se detuvo tras el accidente y desapareció de la zona. Ante ello, solicitaron a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) acceso a las cámaras de seguridad del Metropolitano, que podrían ofrecer un ángulo más amplio y permitir identificar la placa del vehículo.

Sin embargo, pese a que la denuncia fue presentada hace más de una semana, aún no reciben respuesta sobre la entrega de las imágenes. El caso ha generado indignación entre vecinos, quienes cuestionan la falta de control en las vías exclusivas y la demora en las investigaciones.

La familia de Arnold reclama justicia y exige que el responsable sea identificado y sancionado, mientras la comunidad denuncia que este tipo de accidentes se repiten con frecuencia en la capital.

El atropello de Arnold en Comas no solo expone la vulnerabilidad de los peatones frente a la imprudencia de conductores, sino también la lentitud de las instituciones para responder ante hechos graves.

La indignación ciudadana se centra en la fuga del responsable y en la falta de acceso a pruebas que podrían esclarecer el caso. Mientras el joven lucha por su vida en la UCI, la exigencia de justicia se convierte en un clamor que refleja la urgencia de reforzar la seguridad en las vías exclusivas del Metropolitano.