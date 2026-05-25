Yaco Eskenazi asegura ser el 'representante' de los hombres fieles del Perú: "Con orgullo"

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¿Yaco Eskenazi, el último fiel de la farándula peruana? El exchico reality sorprende al autoproclamarse como el "representante" de los hombres fieles del país. El video se volvió viral y no pasó desapercibido por sus seguidores.

Yaco Eskenazi sorprende con inesperada confesión

El mundo de la farándula peruana se ha visto sacudida por recientes escándalos de infidelidad y rumores de que parejas conocidas de esta industria podrían haber "sacado los pies del plato"; sin embargo, el nombre de un personaje ha emergido de forma anecdótica y firme como el estandarte del compromiso.

Mientras que Suhaila Jad anunciaba el fin de su relación con el futbolista Andrés Carrillo, Yaco Eskenazi reapareció en redes sociales con una inesperada entrevista. El exintegrante del reality 'Esto es Guerra' (EEG) no dudó en dejar en claro que su relación con Natalie Vértiz está más estable que nunca hasta el punto de autoproclamarse, entre risas y convicción, como el representante de los hombres fieles en el Perú.

La declaración de Eskenazi se dio durante una entrevista con la creadora de contenido brasileña Manu Toretto. Al abordar el comportamiento de los hombres y la fidelidad, el excapitán de los 'Guerreros' no dudó en ponerse la corona.

"Disculpen que estoy nerviosa porque allá en Brasil no hay hombres fieles", comentó entre bromas la influencer, a lo cual Yaco se animó a expresar: "En Perú quedan algunos y yo soy actualmente el representante número 1 de los hombres fieles... con orgullo".

El consejo de amor de Yaco Eskenazi

Con ello, cabe recordar que, de hecho, su propia esposa, la exMiss Perú Natalie Vértiz, confesó anteriormente que bromea internamente con Yaco Eskenazi usando la presión social: "Si tú me fallas, le fallas a todo el Perú". Más allá de las bromas, el exchico reality ha reflexionado seriamente sobre lo que implica mantener un matrimonio sólido por más de nueve años.

Incluso, durante su conversación con Toretto, Yaco se animó a darle un consejo sobre el amor, luego de que ella asegurara de que no ha encontrado el hombre correcto y que sufrió varias infidelidades.

"Nunca vi (un hombre fiel) en persona. Nunca me pasó... Yo te lo juro. Ya fui muy 'cachuda' en esta vida... sufrí demasiado", dijo la brasileña, a lo que él respondió: "Yo creo que va a llegar el hombre correcto, que solamente guste de ti y ya está".

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz: Pareja sólida de la farándula

Tras la entrevista, el conductor de televisión Yaco Eskenazi deja en claro que la fidelidad no es una cualidad mística, sino una decisión diaria basada en el respeto hacia su compañera y la familia que han construido juntos.

Es así como Yaco Eskenazi sigue sorprendiendo en medio de escándalos y rupturas de otros personajes del entretenimiento nacional como el ampay de Said Palao o de Mario Irivarren. Pues el exchico reality se autoproclamó como representante de los hombres fieles en el Perú.