Cae "El Mil Identidades" en Independencia: Delincuente tenía doble identidad y una condena de 20 años

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional capturó a Richard José Bustamante Herrera, ciudadano venezolano conocido con el alias de "Mil Identidades", quien intentaba evadir a la justicia utilizando una identidad falsa. El sujeto había sido condenado a 20 años de prisión efectiva por ser el autor intelectual del asesinato de un microempresario en Independencia, crimen ocurrido el 27 de febrero de 2023 durante una reunión familiar.

Cayó 'El Mil Identidades'

La intervención se realizó en flagrancia mientras el acusado presuntamente distribuía sustancias ilícitas en la zona. Durante el operativo, Bustamante Herrera intentó identificarse como Leonardo Miguel Morales Colmenares, de 34 años y supuesta nacionalidad colombiana. Sin embargo, las autoridades descubrieron que utilizaba esa identidad desde hace más de dos años para ocultar su verdadero nombre y evitar ser ubicado por la Policía.

El coronel Luis Castillo Vargas, encargado del operativo, reveló que el detenido acumulaba al menos seis denuncias relacionadas con tráfico ilícito de drogas bajo la identidad falsa. Además, indicó que las investigaciones apuntan a que también estaría involucrado en otros hechos violentos ocurridos en Lima Norte, motivo por el cual las diligencias continuarán en los próximos días.

" A la hora que se le interviene, se identifica como supuestamente colombiano (...) pero luego se determina que su nombre es Richard José Bustamante Herrera de nacionalidad venezolana y que registraba seis denuncias (...) Ese sujeto también estaría implicado en otros hechos de sangre. Él habría tratado de mimetizarse con otro nombre", indicó el coronel.

🔴🔵 Independencia: Capturan a presunto sicario venezolano conocido como "El Mil Identidades".



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Finalmente, las autoridades informaron que el detenido permanecerá en la comisaría de Independencia mientras avanzan las investigaciones correspondientes. Posteriormente será puesto a disposición del Ministerio Público, donde afrontará procesos por homicidio calificado, delitos contra la salud pública y seguridad colectiva, además de responder por la condena pendiente que intentó evadir utilizando una doble identidad.

Otra captura en Lima

Hace dos días, la Policía Nacional capturó a dos presuntos delincuentes que estarían involucrados en el asesinato de un conductor ocurrido el pasado 19 de mayo en el Callao. Los detenidos integrarían una peligrosa banda criminal dedicada a amenazar y cobrar cupos a transportistas.

El coronel Edwin Méndez Quilca, quien estuvo a cargo del operativo, informó que los detenidos fueron identificados como Miguel Junior Prieto Villalobos, de 41 años, y Jesús Marín Piña, de 28. Ambos fueron intervenidos dentro de un automóvil estacionado en el cruce de la avenida La Marina con la calle Tallar, en Pueblo Libre. La Policía sospecha que dicha unidad habría sido utilizada para ejecutar el crimen contra el transportista chalaco.

De acuerdo con las investigaciones policiales, los intervenidos pertenecerían a la organización criminal 'Los Malandros', dedicada a extorsionar a conductores de combis. La modalidad consistía en exigir pagos diarios de entre 20 y 30 soles a cambio de permitirles trabajar "con tranquilidad" y evitar atentados contra sus vidas o vehículos.

De esta manera, la captura de "El Mil Identidades" evidencia cómo algunos delincuentes recurren a falsas identidades para mantenerse ocultos y continuar operando ilegalmente. Sin embargo, el trabajo de inteligencia policial permitió ubicarlo y ponerlo nuevamente ante la justicia, mientras las autoridades investigan si estaría vinculado a otros crímenes registrados en Lima Norte.