Paloma Fiuza no descarta oficializar a Mario Hart, pero pone condición: "Primero debe solucionar su situación"

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Paloma Fiuza sorprendió al no cerrar las puertas a una posible relación sentimental con Mario Hart. Durante una reciente entrevista en un pódcast, la brasileña dejó entrever que existe una cercanía especial con el exchico reality, aunque aclaró que no iniciaría un romance mientras él no resuelva primero los problemas familiares que atraviesa actualmente.

¿Paloma oficializaría romance con Mario?

La conversación sobre el presunto romance surgió luego de que le preguntaran directamente si podría imaginarse junto a Mario Hart en un futuro. Aunque al inicio se mostró incómoda con el tema, poco a poco respondió con sinceridad y dejó claro que sí reconoce las cualidades del piloto. Sin embargo, evitó alimentar rumores o generar interpretaciones equivocadas sobre la verdadera relación que mantienen hoy.

Paloma explicó que considera importante que Mario priorice la estabilidad de su entorno personal antes de involucrarse sentimentalmente con alguien. La exchica reality dejó entender que, pese al cariño y confianza que existe entre ambos desde hace varios años, no sería correcto iniciar una historia amorosa en medio de una situación familiar aún sensible y expuesta públicamente.

"Creo que él tiene que primero solucionar toda su situación (...) antes de que yo pueda decir cosas aquí que se van a malinterpretar", expresó.

La brasileña también comentó que atraviesa una etapa distinta en su vida personal. Actualmente disfruta de su soltería, enfocada en vivir con tranquilidad y abierta a conocer nuevas personas. "Yo estoy viviendo una etapa de mi vida donde estoy soltera, estoy libre, abierta para conocer", dijo. Aun así, sus declaraciones despertaron sorpresa entre los seguidores del espectáculo, ya que por primera vez no descartó completamente la posibilidad de formalizar algo con Mario Hart en el futuro.

¿Qué dijo Mario al respecto?

El también piloto de autos fue abordado por una reportera del programa "América Hoy", quien lo consultó directamente sobre una reciente fotografía en la que aparece junto a la brasilera, además de otros excompañeros de reality como Diana Sánchez y Zumba.

La tensión aumentó luego de las declaraciones de Israel Dreyfus, quien deslizó públicamente que se estaría "cocinando" algo especial entre Hart y la exintegrante de Combate, alimentando aún más las teorías sobre un acercamiento entre ambos.

"Imáginate, si ahora por salir en una foto con amigos... de repente también me hubieran vinculado con Diana que sale en la foto...", respondió el exconductor de televisión.

De esta manera, las declaraciones de Paloma Fiuza dejaron abierta la posibilidad de un romance futuro con Mario Hart. Aunque hoy prioriza su tranquilidad y él enfrenta asuntos familiares pendientes, la confianza y cercanía que mantienen desde hace años continúan alimentando las especulaciones entre sus seguidores.