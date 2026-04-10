Pamela López y Melissa Klug generan polémica tras reto de actuación que acabó en jalones de pelo

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López y Melissa Klug volvieron a estar en el centro de la atención tras un reto de actuación dentro de La Granja VIP Perú que terminó en un inesperado momento con jalones de pelo. Ambas participantes sorprendieron con su interpretación del tema "Cosas del amor", generando polémica, risas y comentarios entre sus compañeros.

Reto de actuación en La Granja VIP Perú

Todo ocurrió durante una dinámica artística dentro del reality La Granja VIP Perú, donde ambas figuras fueron obligadas a compartir escenario en un reto de lipsync.

La canción elegida fue el clásico "Cosas del amor", interpretado originalmente por Ana Gabriel y Vikki Carr, lo que ya anticipaba una puesta en escena dramática.

Desde el inicio, Pamela López y Melissa Klug mostraron cierta incomodidad por la dinámica, debido a su historial de diferencias dentro del programa. Sin embargo, ambas decidieron asumir el reto y prepararse para la presentación frente a sus compañeros, quienes observaban atentos cada movimiento.

Preparación de Melissa Klug y Pamela López

Previo a la presentación, las cámaras del reality captaron los ensayos de ambas participantes, quienes tuvieron que coordinar cada detalle de su actuación.

Melissa Klug asumió el papel de Ana Gabriel, caracterizada con vestuario blanco y peluca negra, buscando replicar el estilo de la cantante mexicana.

Por su parte, Pamela López interpretó a Vikki Carr, luciendo una peluca rubia y un vestido rojo, completando así la dupla artística del recordado tema musical.

Durante los ensayos, ambas practicaron movimientos, miradas y gestos para lograr una presentación fluida dentro del formato del reto.

Interpretación de Melissa Klug y Pamela López

Ya en plena presentación, la actuación de Pamela López y Melissa Klug captó la atención de todos en el set. El dramatismo del tema fue llevado al extremo, generando risas y reacciones entre los concursantes.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el cierre del número. Ambas culminaron su interpretación con jalones de pelucas, un gesto que sorprendió a los presentes y que fue entendido como parte del show.

La escena fue tan llamativa que incluso los conductores del programa pidieron repetir el final, lo que provocó aún más risas y comentarios dentro del set.

Así, Pamela López y Melissa Klug volvieron a generar polémica tras interpretar "Cosas del amor" en un reto de actuación en La Granja VIP Perú que terminó con un inesperado momento de jalones de pelucas durante el final de su presentación.