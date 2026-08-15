Alondra García Miro reaparece tras 'likes' y compartidos de Paolo Guerrero a su publicación: ¿Qué dijo?

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alondra García Miró reapareció en sus redes sociales luego de que Paolo Guerrero, su expareja, llamara la atención por darle 'likes' y compartir una de sus publicaciones. El movimiento del futbolista generó revuelo entre sus seguidores y volvió a poner a la antigua pareja en el centro de las miradas, llegando incluso a circular rumores de un nuevo acercamiento entre ambos, algo que posteriormente fue descartado.

¿Qué dijo Alondra sobre los likes de Paolo Guerrero?

Lejos de pronunciarse sobre lo ocurrido, la modelo decidió continuar con su vida y mostró en Instagram parte de su viaje por Francia. Alondra se dejó ver sonriente, relajada y disfrutando de unos días de descanso, dejando claro que se encuentra enfocada en aprovechar su estadía en Europa.

Durante su recorrido, la 'ojiverde' realizó un paseo por carretera hasta llegar a Biarritz, ciudad francesa donde disfrutó del verano europeo. A través de sus publicaciones, compartió algunos momentos de su experiencia y mostró una actitud bastante tranquila pese a la atención que generaron las acciones de Guerrero en redes sociales.

Precisamente, Paolo Guerrero había sorprendido al volver a seguir a Alondra en Instagram y compartir algunas de sus publicaciones. Sin embargo, poco después explicó que sus cuentas personales de Instagram y Facebook habían sido vulneradas, pues detectó tres accesos no autorizados desde diferentes dispositivos durante los últimos días.

En medio de esta situación, Alondra prefirió guardar silencio y no alimentar las especulaciones sobre un posible acercamiento con el futbolista. Mientras tanto, Ana Paula Consorte, actual pareja de Guerrero, dejó de seguirlo en Instagram y continúa en Brasil, donde también ha compartido imágenes de su estadía a través de sus historias.

Alondra García Miró ignora likes de Paolo Guerrero

Paolo Guerrero denuncia hackeo

El comunicado del delantero de Alianza Lima señala que la actividad irregular comenzó hace una semana. Según explicó, fueron detectados tres accesos que no reconoció en sus redes sociales, registrados desde distintos dispositivos y horarios específicos, situación que motivó una revisión de sus cuentas personales.

Guerrero detalló que los ingresos ajenos fueron confirmados tras revisar la actividad registrada en sus perfiles. El futbolista indicó que esos movimientos ocurrieron sin su autorización y estuvieron relacionados con acciones realizadas desde sus cuentas, además del repost que generó atención entre sus seguidores.

"He estado experimentando actividad inusual en mis redes desde hace días. Finalmente, hemos confirmado estos tres accesos maliciosos en mis cuentas, los cuales ocurrieron desde distintos dispositivos y en horarios específicos. Sé que muchos de ustedes han recibido solicitudes de amistad, likes y reposteos", publicó.

Es así que, la reaparición de Alondra García Miró ocurre en medio de nuevos movimientos que volvieron a relacionarla con Paolo Guerrero. Mientras el futbolista explicó que sus cuentas fueron vulneradas, la modelo continúa disfrutando de su viaje por Francia. Además, Ana Paula Consorte dejó de seguir al delantero y mostró imágenes de su estadía en Brasil.