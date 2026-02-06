Natalia Segura, esposa de Ignacio Baladán, preocupa con INESPERADO mensaje: "Oren por mí"

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Natalia Segura vuelve a sorprender a sus seguidores en redes sociales y esta vez al compartir un inesperado mensaje donde pide que oren por ella. La situación abrió la interrogante: ¿qué pasó con la esposa de Ignacio Baladán?

Natalia Segura pide que oren por ella

Ignacio Baladán y Natalia Segura se mantienen activos en sus redes sociales compartiendo su día a día y las más divertidas actividades que realizan junto a su pequeño Luca. Como se recuerda, la pareja consolidó su relación y se casó civilmente en diciembre de 2024 en Medellín, Colombia.

En aquel entonces, Natalia aseguró que el exchico reality llegó a su vida para enseñarle un nuevo significado de amor, después de haber vivido relaciones que le causaron mucho daño. Ambos se ven más enamorados que nunca y han demostrado que la confianza prima en su matrimonio, por lo que se han ganado el cariño de los usuarios en las redes sociales.

Sin embargo, 'la Segura' ha generado incertidumbre en su comunidad, ya que lanzó una inesperada publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde le piden rezar por ella. ¿El motivo?

¿Qué le pasó a Natalia Segura?

La creadora de contenido colombiana reveló que tiene una cita médica, por lo cual, les pedía encarecidamente a sus seguidores que pidan al Señor por su bienestar, sin dar mayores detalles de cuál sería el motivo de su asistencia a la clínica.

"Buenos días amigas... hoy tengo una cita médica muy importante de la cual nunca les he hablado. Solo oren por mí, que si se nos da les cuento de qué se trata", escribió en sus redes, en un inicio.

Horas más tarde, Natalia Segura subió otra historia,pero esta vez con los ojos algo llorosos y agregando el siguiente mensaje: "Creo que mi cara lo dice todo. Gracias por todos sus bonitos mensajes. Se nos dio hermanas, se nos dio, en unos días podré contarles de qué se trata. Aún no lo puedo ni creer".

Natalia Segura preocupa a sus seguidores al pedir que oren por ella.

Lucha diaria contra el dolor crónico

El anuncio de Natalia Segura ha puesto nuevamente en la mesa cuál sería su estado de salud, ya que como se recuerda, la influencer y creadora de contenido digital reveló en años pasados que enfrenta dolor crónico y secuelas físicas tras un ataque con arma de fuego que sufrió en 2013.

Esa situación le generó dolor constante en la espalda y neuropatía, cuadros asociados a efectos secundarios de biopolímeros que migraron a su columna después de un procedimiento estético. Es por ello, que al ver el mensaje de la esposa de Baladán en Instagram, muchos se preguntan si ello está relacionado con su cita médica de hoy. Cabe destacar que hasta el momento, el motivo de su visita al doctor se mantiene en reserva.

Es así como Natalia Segura, quien siempre se muestra alegre y carismática en sus redes sociales, decidió abrir su corazón con sus seguidores y pedirles que recen por ella.