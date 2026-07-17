Ethel Pozo y Julián Alexander lanzan su podcast como esposos: "Las parejas perfectas no existen"

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ethel Pozo sorprendió a sus seguidores al anunciar el lanzamiento de su nuevo podcast digital junto a su esposo, Julián Alexander. El proyecto, denominado "Modo Pareja ON", buscará mostrar distintos aspectos de su vida en pareja y ya genera expectativa gracias a un adelanto en el que el productor enfrenta un inesperado 'retoquito' estético.

¿De qué tratará su podcast?

La conductora presentó oficialmente este nuevo espacio a través de sus redes sociales, donde también habilitó las cuentas del proyecto en Instagram y YouTube. La iniciativa había sido adelantada días atrás durante su conversación con Magaly Medina y, finalmente, comenzó a tomar forma con un primer avance que despertó la curiosidad del público.

Según explicó Ethel, el contenido estará enfocado en compartir experiencias cotidianas, desafíos, diferencias y aprendizajes dentro de su matrimonio. La propuesta apuesta por reflejar una relación auténtica, lejos de la perfección, mostrando situaciones que muchas parejas viven en su día a día y conectando con los seguidores desde un enfoque más cercano.

"Hace mucho tiempo venimos soñando, planeando y trabajando en Modo Pareja ON. Un espacio donde queremos mostrar nuestra historia tal como es: Con amor, con risas, con diferencias, con aprendizajes... Porque las parejas perfectas no existen. Y nosotros estamos muy lejos de serlo.Lo que sí somos es una pareja real", expresó.

¿Julián se someterá a 'retoquito'?

El momento que más llamó la atención del adelanto fue la visita de ambos a una especialista en medicina estética. Durante la consulta, Julián Alexander recibió la recomendación de aplicarse bótox como parte de un procedimiento estético, una propuesta que lo tomó completamente por sorpresa y que provocó una evidente resistencia en los primeros minutos del video.

Aunque el avance no revela si finalmente aceptó someterse al tratamiento, ese episodio se convirtió en el principal gancho para el estreno del programa. La incógnita sobre el resultado mantiene la expectativa entre los seguidores, quienes esperan conocer la reacción completa del productor cuando se publique el primer capítulo.

"Acompáñennos en esta nueva aventura. El primer episodio completo se viene muy pronto y nos haría muchísima ilusión que sean parte de este camino desde el inicio", agregó.

Con este lanzamiento, Ethel Pozo apuesta por ampliar su presencia en las plataformas digitales y explorar un formato diferente al de la televisión. "Modo Pareja ON" buscará combinar entretenimiento, experiencias personales y momentos espontáneos, mientras el inesperado 'retoquito' de Julián Alexander promete convertirse en uno de los primeros temas que marcarán el inicio de esta nueva aventura digital.