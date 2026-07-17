¡Laura Spoya en problemas! Empresa y exmanager le exigen más de 20 MIL DÓLARES por chocar camioneta

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Laura Spoya atraviesa uno de los momentos más complicados de los últimos meses. Tras el accidente vehicular que protagonizó con la camioneta que utilizaba como embajadora de una marca, ahora enfrenta nuevos problemas económicos. La modelo recibió un requerimiento de pago por parte de la empresa que le entregó el vehículo y, además, su exmánager también le reclama importantes deudas.

Exigen pagos a Laura Spoya por chocar camioneta

De acuerdo con la información difundida por "Magaly TV La Firme", Derco Perú S.A., compañía que le proporcionó la camioneta, le exige el pago de 4,230 dólares , monto correspondiente a la parte de los daños que no habría sido cubierta por el seguro. Al no obtener una respuesta, la empresa decidió enviarle una carta notarial para exigir el cumplimiento de dicho compromiso.

Asimismo, la situación se complicó aún más debido a que Hanna Moncada, exmánager de Laura Spoya y propietaria de H&M Corporación Moncada, también recibió una carta notarial relacionada con el caso. Sin embargo, la agencia respondió enviándole un nuevo requerimiento a la exMiss Perú para que asuma el pago solicitado por Derco, además de reclamar otras obligaciones derivadas de su relación contractual.

A ello se suma que Derco también le trasladó la multa de la papeleta impuesta tras el accidente, valorizada en 1,380 soles . Paralelamente, H&M Corporación Moncada le exige el pago de una penalidad de 2,000 dólares por un presunto incumplimiento de la cláusula de exclusividad, así como un saldo pendiente de 14,240 dólares por trabajos y campañas realizados.

En conjunto, los montos reclamados superan los 20,000 dólares , sin considerar la multa de tránsito en moneda nacional. Este escenario coloca a Laura Spoya en una situación especialmente delicada, pues deberá afrontar distintos procesos de cobro vinculados tanto al accidente como a sus compromisos contractuales, mientras su caso continúa generando atención y comentarios en el mundo del espectáculo.

Laura Spoya se despide de 'Al Sexto Día'

Laura Spoya confirmó el final de "Al sexto día", uno de los programas más emblemáticos de Panamericana Televisión, poniendo fin a una trayectoria de 16 años ininterrumpidos en la pantalla chica. La conductora dio a conocer la noticia en medio de versiones sobre el cierre del espacio, despejando las dudas sobre el futuro del formato sabatino.

La revelación se produjo durante una reciente emisión del pódcast "La Manada", donde Spoya dejó entrever que atravesaba un complicado momento personal y laboral. Aunque inicialmente evitó explicar las razones de su desánimo, posteriormente confirmó que el programa llegará a su fin y que su despedida se concretará en una fecha muy especial para ella.

"¿Sabes qué ha pasado? El último día de 'Al sexto...' para mí, va a ser el día de mi cumpleaños. El mismo día, no es como están diciendo por ahí que mañana, no, no todavía falta", dijo Laura. "Acá a nosotros no nos votaron, nos fuimos, eso es muy distinto", expresó.

Es así que, la situación de Laura Spoya se torna cada vez más compleja. Mientras enfrenta reclamos económicos que superarían los 20 mil dólares entre Derco y su exmánager, también confirmó el fin de "Al sexto día", programa que llegará a su última emisión el mismo día de su cumpleaños.