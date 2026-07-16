Erling Haaland le responde a Tom Holand: Futbolista acepta propuesta de cenar juntos

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La historia del famoso actor de Hollywood y la figura del fútbol mundial ha tenido un giro inesperado. Tras intentar contactar al deportista sin éxito, Tom Holland finalmente ha logrado establecer comunicación con Erling Haaland, pactando el esperado encuentro para disfrutar de una cena privada pronto.

Un mensaje sin respuesta previa

El actor relató en el programa de Jimmy Fallobn que intentó contactar al delantero durante el Gran Premio de Mónaco. Tom Holland vio al jugador en una suite VIP y decidió enviarle un mensaje privado buscando una cena para conocer personalmente a la estrella noruega.

"Estaba viendo correr a Lewis y lo vi. Estaba en una suite VIP frente a la mía, y pensé que debía intentarlo. Le envié un mensaje de texto", indicó el actor.

Según el actor de Spider-Man, el delantero del Manchester City nunca respondió a su invitación inicial. El actor confesó que esta experiencia de ser ignorado en redes sociales le permitió mantener los pies en la tierra, demostrando su humildad ante su gran impacto en el cine mundial.

Este suceso fue rápidamente captado por la prensa internacional, convirtiéndose en un tema viral. La anécdota resalta la faceta más humana de Tom Holland, quien admitió que incluso las grandes celebridades enfrentan momentos de rechazo casual en su vida cotidiana profesional.

La respuesta viral del delantero

Esta situación cambió radicalmente cuando la noticia se volvió tendencia mundial. El atacante noruego, conocido por su eficacia goleadora, decidió romper el silencio y respondió de manera pública al actor mediante sus redes sociales, aceptando finalmente la propuesta para realizar el deseado encuentro.

"Solo dime dónde", respondió.

Esta breve respuesta del delantero generó miles de reacciones positivas. Los fanáticos de de ambas celebridades celebran la confirmación de esta cena, aunque hasta el momento no se dieron detalles acerca de la fecha o la ubicación exacta.

La estrella del Manchester City respondió con humildad.

La respuesta del delantero no solo puso fin a la incertidumbre, sino que acercó el interés mediático hacia el mundo del deporte y el entretenimiento. Este tipo de interacciones digitales demuestran como la actual cultura popular logra unir a diferentes figuras de alcance global.

Este hecho resalta como las redes sociales conectan a figuras globales. El destacado actor y la estrella del Manchester City han transformado un mensaje ignorado en una cena confirmada, consolidando un encuentro que mantiene a los seguidores atentos a cualquier futura actualización.