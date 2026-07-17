Los Olivos: Balean bus de Translima, hieren al conductor y desatan pánico entre pasajeros durante recorrido

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo atentado contra el sector transporte volvió a sembrar el temor en Lima Norte. Un bus de la empresa Translima fue atacado a balazos mientras recorría su ruta por el distrito de Los Olivos. El conductor resultó herido y el hecho reavivó la preocupación por los constantes ataques contra esta compañía, que semanas atrás suspendió sus operaciones debido a las extorsiones.

Conductor resultó con heridas leves

El ataque ocurrió en el cruce de las avenidas Carlos Izaguirre y Universitaria, cuando la unidad se desplazaba con numerosos pasajeros a bordo. De acuerdo con la información preliminar, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta abrieron fuego directamente contra el conductor, generando momentos de pánico entre quienes viajaban en el vehículo.

Por fortuna, el chofer sufrió heridas leves. Una bala rozó su pierna derecha y otra estuvo a punto de impactar en el estómago. Según detallaron algunos de sus familiares, el conductor llevaba puesta una faja, la cual habría evitado que el proyectil le causara lesiones de mayor gravedad durante el atentado.

Tras el ataque, el conductor continuó avanzando con el bus en un intento por alejarse de los delincuentes. La unidad siguió su recorrido hasta la avenida Pacasmayo, en el cruce con Canta Callao, donde finalmente fue intervenida. En ese punto se constató que el parabrisas presentaba cuatro impactos de bala.

El conductor fue trasladado al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde los médicos confirmaron que presentaba una herida leve. Mientras tanto, agentes de la Policía Nacional continúan con las investigaciones para identificar a los responsables. En la escena del ataque se hallaron siete casquillos de bala y se conoció que los delincuentes escaparon por la avenida Universitaria tras perpetrar el atentado.

🔴🔵 Los Olivos: delincuentes disparan e hieren a conductor de Translima; bus iba lleno de pasajeros.



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Antecedentes

Hace solo 10 días, extorsionadores atacaron a balazos un bus de la empresa TransLima en el distrito de Carabayllo, dejando al conductor gravemente herido. El violento atentado ocurrió apenas cinco días después de que la empresa retomara sus operaciones tras una paralización provocada por amenazas, lo que ha vuelto a encender la preocupación entre los transportistas.

El ataque se registró alrededor de las 8:30 de la noche en la intersección de las avenidas Túpac Amaru y Chimpu Ocllo. De acuerdo con la información preliminar, dos sujetos llegaron hasta la zona y abrieron fuego contra el chofer de un vehículo de TransLima, empresa que también forma parte de la conocida ruta 18.

Según los primeros reportes, el sicario llegó a bordo de una motocicleta, llevaba puesta una capucha de color blanco y disparó hasta en siete oportunidades contra el conductor. Cinco de los proyectiles impactaron en la víctima, quien fue auxiliada de inmediato y trasladada al Hospital Nacional Sergio E. Bernales, en Collique, donde falleció.

Es así que, este nuevo atentado ocurre apenas diez días después del ataque contra otro bus de TransLima en Carabayllo, donde un conductor fue baleado por extorsionadores y posteriormente falleció en el hospital. La reiteración de estos hechos mantiene en alerta al gremio transportista y evidencia que la violencia contra el sector continúa sin freno en Lima Norte.