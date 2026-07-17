¡Lamentable! Muere la matriarca de la familia Kardashian: Esta fue la emotiva despedida de Kim y Kris

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La familia Kardashian-Jenner enfrenta uno de sus momentos más difíciles tras confirmarse la muerte de Mary Jo "MJ" Campbell, madre de Kris Jenner y una de las figuras más queridas del famoso clan. La matriarca falleció a los 91 años, dejando un profundo vacío entre sus familiares, quienes compartieron emotivos mensajes para recordar su vida y legado.

La muerte de Mary Jo "MJ" Campbell

La noticia fue revelada por Kris Jenner a través de sus redes sociales, donde despidió a quien consideró una de las personas más importantes de su vida. La empresaria recordó a su madre como el corazón de la familia y destacó la influencia que tuvo en la formación de sus Mary Jo "MJ" Campbell, así como en la unión que caracteriza al clan Kardashian-Jenner.

A lo largo de los años, Mary Jo se ganó el cariño del público gracias a sus apariciones en los programas Keeping Up with the Kardashians y The Kardashians. Su presencia en pantalla mostró una faceta más cercana de la familia, convirtiéndola en una figura entrañable para los seguidores que acompañaron sus momentos junto a sus Mary Jo "MJ" Campbell

"Hoy nos despedimos de mi hermosa mamá MJ. No existen palabras que puedan expresar lo que significó para mí o el dolor que siento al decirle adiós. Mi mamá era el corazón de nuestra familia", expresó.

Kris Jenner resaltó que su madre fue una fuente constante de amor, fortaleza y aprendizaje. La empresaria recordó que MJ estuvo presente en los momentos más importantes de su vida y que sus enseñanzas sobre la importancia de mantener unida a la familia permanecerán como parte del legado que dejó a las nuevas generaciones.

La emotiva despedida de Kim

Por su parte, Kim Kardashian también dedicó unas emotivas palabras para despedir a su abuela, a quien describió como una persona fundamental en su crecimiento personal y profesional. La empresaria destacó que MJ fue su compañera, su apoyo incondicional y alguien que siempre creyó en sus capacidades desde sus primeros pasos laborales.

Además, Kim recordó que su abuela fue quien le dio su primer trabajo en una tienda en San Diego, experiencia que marcó su manera de entender el esfuerzo y la disciplina. Para la socialité, MJ representó una figura de inspiración y una guía que la acompañó durante diferentes etapas de su vida.

Es así que, la partida de Mary Jo Campbell deja una gran tristeza dentro de la familia Kardashian-Jenner, pero también un recuerdo lleno de cariño y gratitud. Sus hijos y nietos coinciden en que su amor, sus consejos y los valores que transmitió continuarán presentes en cada integrante del clan, manteniendo vivo su legado.