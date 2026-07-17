Pamela López anuncia medidas legales contra Christian Cueva por deuda con su madre: "Devuelve el dinero"

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López anunció que iniciará acciones legales contra Christian Cueva por la deuda que, según afirma, el futbolista mantiene con su madre desde hace varios años. La trujillana aseguró que la paciencia de su familia llegó a su límite, por lo que ahora buscarán que el caso se resuelva por la vía judicial tras no obtener una respuesta favorable.

Pamela le exige a Cueva que devuelva el dinero

La decisión fue revelada durante una entrevista en el programa 'Detrás de Cámaras', donde López negó que el jugador haya cumplido con el pago del dinero prestado. Además, rechazó la versión difundida por la defensa legal de Cueva, que aseguraba que la obligación económica ya había sido saldada.

"La respuesta es no. No le pagó ni 10 céntimos de esa deuda. Es más, el día de ayer, mi madre le ha enviado un mensaje, puedo mostrar la captura, solicitándole, por favor, el pago de esa deuda", explicó.

Según explicó, su madre optó durante mucho tiempo por confiar en la palabra del futbolista y evitó recurrir a instancias legales con la esperanza de recibir el dinero. Sin embargo, la falta de avances y el prolongado incumplimiento terminaron por convencerlas de que la única alternativa es presentar una demanda para exigir el pago correspondiente.

"Si bien es cierto, no le ha llegado una carta notarial, no le han llegado documentos formales, porque mi mamá no se maneja así. Pues ahora esta vez sí lo va a tener que hacer así porque ya vemos mucha frescura y c*** de la tiktokera que lo acompaña", agregó.

Como parte de sus declaraciones, Pamela López afirmó que cuenta con pruebas que demostrarían que Christian Cueva nunca realizó ningún abono. Incluso señaló que recientemente su madre volvió a comunicarse con él mediante un mensaje para solicitarle que regularice la deuda, insistiendo en alcanzar un acuerdo antes de acudir a los tribunales.

Madre de Pamela intentó cobrar deuda

En medio de esta polémica también se conoció el contenido de un mensaje de WhatsApp que Betty Solórzano, madre de la trujillana, habría enviado al futbolista. En él le solicita llegar a un acuerdo para cancelar los S/ 80 mil que, de acuerdo con su versión, aún le adeuda, reforzando así el reclamo económico de la familia.

Hasta el momento, Christian Cueva no se ha pronunciado sobre las nuevas declaraciones de Pamela López ni sobre el anuncio de las acciones legales. Mientras tanto, la controversia vuelve a colocar al futbolista en el centro de la atención pública, ahora por un conflicto económico que podría trasladarse oficialmente al ámbito judicial.