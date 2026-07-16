Conductora de noticiero SORPRENDE al casarse en lujosa boda con famosa productora

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una querida conductora de noticiero anunció que se casó en una lujosa boda con una reconocida productora. La noticia sorprendió a sus seguidores quienes le dejaron sus mejores deseos por esta nueva etapa en su vida.

Conductora de TV celebró su boda con productora

El amor está en el aire y llegó hasta dos personajes conocidos del mundo del entretenimiento mexicano. A través de las redes sociales, la periodista y conductora de noticiero, Nina Andrade, anunció que se casó con la productora Fabiola Ochoa en una emotiva ceremonia en Tepoztlán, Morelos.

La conductora que destacó con programas como 'Hechos primera línea' de TV Azteca se lució por los pasillos del Ajusco con una despampanante y exclusiva celebración llena de celebridades, amigos y familiares que no dudaron en acompañarla en esta nueva etapa en su vida tras unir para siempre su vida con la mente maestra detrás de cámaras y de destacadas producciones televisivas en México.

Ambas lucieron sus vestidos blancos y entre los invitados destacaron personajes como Linet Puente, Alejandro Villalvazo y Christian Lara, así como conductores de ADN 40, quienes les enviaron sus mejores deseos.

Nina Andrade se casó con Fabiola Ochoa: Emotiva escena

De acuerdo a la revista TVNotas, la periodista y la productora de televisión mantenían una sólida relación de varios años, que muchos desconocían, puesto que optaron por mantener en completa reserva su amor.

"Hubo boda en Televisión Azteca... varios de mis compañeros de Televisión Azteca estaban en la boda de Nina Andrade en Tepoztlán, Morelos, con la productora Fabiola Ochoa, las dos trabajan en Televisión Azteca y después de una relación de varios años, finalmente unieron sus vidas este fin de semana en Tepoztlán, Morelos", relató Flor Rubio en su programa de YouTube.

Asimismo, Rubio explicó que "a Nina la podemos ver muy temprano en las mañanas en la señal de ADN 40 y Fabiola es productora de diferentes espacios noticiosos en TV Azteca".

Nina Andrade se casó en Tepoztlán con la productora Fabiola Ochoa.

Otra conductora que sorprendió a sus seguidores

La noticia de la boda de Nina Andrade y Fabiola Ochoa se da tras el inesperado suceso que involucró a otra reconocida conductora de televisión que se volvió viral en redes sociales. La periodista Marta Gómez Montero 'explotó' en vivo durante la transmisión de 'Malas Lenguas Noche' de Radio Televisión Española (TVE).

La conductora española decidió renunciar ante las cámaras de televisión tras acusar a su compañero Jesús Cintora de haberla "humillado". "No voy a contestar Jesús, lo siento, no me vas a volver a humillar, me siento absolutamente humillada. He aguantado mucho tiempo, he aguantado por pagar las facturas, he aguantado por mis hijos pero ya no aguanto más", sentenció.

Su compañero en la conducción, Cintora, quedó anonadado con las expresiones de Marta Gómez y solo atinó a decir: "¿Pero qué te pasa, Marta?", mientras ella recogía sus papeles, se levantaba de la mesa y se quitaba el micrófono de la ropa para ir a la salida. Sin embargo, días después, la periodista sostuvo que aceptó las disculpas de su colega y retornó al programa.

Es así como una querida conductora de noticiero de TV Azteca se casó el pasado fin de semana con una productora de televisión, sorprendiendo a fans y seguidores del espectáculo mexicano.