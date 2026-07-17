Sheyla Rojas aplica el contacto cero con Sir Winston tras su ruptura: "Te borré de Instagram y de mi vida"

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Sheyla Rojas continúa generando polémica luego de anunciar su ruptura oficial con Sir Winston. La exintegrante de Esto es Guerra ha empezado a lanzar curiosas publicaciones a través de redes sociales, donde deja entrever que está en una etapa de superación y que habría decidido optar por el contacto cero con su expareja para evitar una posible reconciliación.

Sheyla Rojas se aleja de Sir Winston

La 'Leona' se ha vuelto muy activa en redes sociales desde hace algunas semanas, cuando regresó al Perú. Recientemente se le ha visto colaborar con varias empresas que le envían productos bajo la modalidad de canje para que ella haga una reseña. Entre estas se encuentran clínicas estéticas, negocios de comida y hasta marcas de lentes de contacto.

Sin embargo, no todas sus publicaciones son publicitarias, ya que también ha utilizado algunos videos para lanzar indirectas sobre su ruptura sentimental. En una de sus más recientes publicaciones, Sheyla compartió un video con la siguiente descripción: "No arruines tu acceso a mí, porque no creo que lo puedas volver a recuperar. (Soy Virgo)" .

La modelo también agregó una canción que habla sobre una etapa de superación tras una ruptura. "De Snapchat te borré, de Facebook te borré, de Instagram te borré, de mi vida te borré . Y ahora quieres volver. ¡No! Tú lo que quieres es jo***", dice la letra.

El video fue bien recibido por sus seguidores, quienes le pidieron no retroceder en cuanto a su separación, asegurándole que posiblemente él vuelva a hacer lo mismo que antes y ella seguirá perdiendo su tiempo. Mientras tanto, otros le pidieron que, por favor, retorne a las pantallas, específicamente como conductora o como competidora de Esto es Guerra.

¿Cómo confirmó Sheyla su ruptura?

Después de casi cinco años juntos y de haber construido una vida en México, la influencer anunció que su historia de amor llegó a su fin, sorprendiendo a miles de seguidores que seguían de cerca su romance y que esperaban una pedida de mano y posterior boda.

La noticia salió a la luz a través de sus redes sociales, donde respondió de manera directa a una seguidora que le consultó por la ausencia de su pareja. Sin rodeos, Sheyla confirmó que ambos habían terminado su relación, poniendo fin a las especulaciones que surgieron durante las últimas semanas debido a su prolongada estadía en Lima.

"Saludos Shey, pero donde está el sir Winston, mucho tiempo en Lima. ¿Qué ocurrió allá en México?", le consultaron, y ella respondió: "Terminamos, gracias por preguntar".

Es así que, mientras continúa enfocada en sus proyectos y en su presencia en redes sociales, Sheyla Rojas parece decidida a dejar atrás su historia con Sir Winston. Sus recientes publicaciones reflejan un proceso de cambio personal, mientras sus seguidores esperan que mantenga esa postura y, además, concrete un esperado regreso a la televisión peruana.