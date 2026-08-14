Silvia Cornejo asiste a sus controles de embarazo completamente SOLA: "Mi decisión no va a cambiar"

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Silvia Cornejo atraviesa una nueva etapa de su embarazo lejos de Jean Paul Gabuteau. La modelo fue captada completamente sola mientras acudía a una clínica para continuar con sus controles de gestación, luego de anunciar el fin de su relación con el empresario tras las nuevas imágenes que lo vincularon con su expareja, Analía Jiménez.

Las imágenes publicadas por un programa de streaming muestran a Cornejo llegando al centro médico para cumplir con sus chequeos prenatales. Sin embargo, esta vez no estuvo acompañada por el padre de su segundo hijo. La situación ocurre pocos días después de que la exconductora decidiera poner punto final a su matrimonio, cansada de las situaciones que afectaron su relación.

Recordemos que la separación se produjo después de que Jean Paul fuera nuevamente captado junto a Analía Jiménez. En las imágenes difundidas se observa a ambos protagonizando un beso en público, situación que terminó por generar una nueva crisis en la relación. Ante ello, Silvia decidió marcar distancia y priorizar su tranquilidad durante esta etapa de gestación.

Silvia no quiere hablar de Jea Paul

La modelo fue abordada por un periodista mientras hacía sus actividades. Sin embargo, dejó claro que no desea continuar hablando públicamente sobre la polémica. Después de haber explicado su decisión de terminar la relación, Cornejo considera que seguir exponiéndose a preguntas o comentarios sobre Jean Paul podría afectar su bienestar, por lo que prefiere mantenerse alejada del tema mientras continúa con su embarazo.

"No quiero tocar nada del tema, ya lo hablé en su momento y no quiero hablar más porque tengo que cuidar muchísimo mi salud, quiero estar lo más tranquila posible, desconectarme del tema", expresó.

Silvia Cornejo acude a sus controles gestacionales sola

En ese sentido, Silvia ha decidido concentrarse en su salud y en el cuidado de su bebé. La conductora atraviesa este proceso enfocada también en sus otros hijos, buscando mantenerse tranquila y evitar cualquier situación que pueda alterar su estado emocional. Para ella, este momento requiere calma y distancia de los problemas sentimentales.

"Estoy totalmente sola y lo dejé bien claro el día lunes, no quiero saber nada, no quiero tocar más el tema, no quiero hablar, dejé en claro y fui bien tajante, mi decisión no va cambiar, estoy buscando mi tranquilidad", sentenció.

De esta manera, Silva Cornejo no contempla una reconciliación con Jean Paul y mantiene firme su decisión de continuar su camino por separado. Aunque ambos seguirán vinculados por sus hijos, la modelo ha optado por guardar silencio y proteger su privacidad. Después del nacimiento del bebé, dejó abierta la posibilidad de conversar sobre lo ocurrido con mayor tranquilidad.