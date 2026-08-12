Querida influencer anuncia el fallecimiento de su bebé de 8 meses de gestación

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La influencer anunció la muerte de su hija Alanna, ocurrida cuando cursaba el octavo mes de embarazo. Compartió la noticia junto a su pareja, Rodrigo "Bambi", mediante un video publicado en redes sociales.

El anuncio ocurrió después de cuatro días de ausencia en redes sociales, periodo con seguidores esperando novedades sobre el embarazo. La pareja decidió explicar lo sucedido porque había compartido la espera de Alanna y quería evitar preguntas sobre un nacimiento que no ocurrió.

El anuncio de Nathalie Stuhlhofer en redes

Nathalie Stuhlhofer apareció en el video junto a Rodrigo, visiblemente afectados por la pérdida. Ambos explicaron que, al ser personas públicas, optaron por comunicar directamente la noticia. La pareja adelantó que se tomaría un descanso de las redes sociales durante ese momento de duelo y pidió espacio.

"Hoy les queremos contar la lamentable noticia de que nuestra hija falleció", declararon.

Rodrigo explicó que la decisión de hablar también buscaba reducir las preguntas. La pareja señaló que no considera que deba dar explicaciones, pero quiso compartir la noticia con quienes habían seguido cada etapa de la espera y con quienes habían acompañado su embarazo en redes.

En el mismo mensaje, Nathalie dedicó palabras a Alanna, a quien describió como una fuente de felicidad durante los ocho meses de embarazo. La influencer recordó las experiencias que vivió mientras esperaba a su hija y expresó que conservará esos recuerdos durante toda la gestación.

La despedida para su hija Alanna

El mensaje también incluyó la promesa de seguir adelante y convertirse en una mejor persona. Nathalie señaló que convertirse en madre había sido una de sus mayores ilusiones desde niña. y explicó que quería conservar ese vínculo pese a la pérdida que estaba comunicando públicamente.

"Te vamos a extrañar toda la vida", compartieron.

Hasta el momento, la información difundida no señala la causa del fallecimiento de Alanna. La pareja comunicaron la pérdida durante el octavo mes de embarazo, después de varios días sin publicar contenido. La familia pidió espacio y anticipó una pausa en redes sociales.

La pareja había compartido con sus seguidores momentos del embarazo, desde el anuncio de la gestación hasta avances de la espera. Nathalie también había mostrado esta etapa de su vida y habló sobre la ilusión de convertirse en madre, antes de comunicar la pérdida de su hija.

Tras informar el fallecimiento, Nathalie agradeció el tiempo que pudo vivir durante el embarazo y también recordó lo vivido con Alanna. En su mensaje, habló de las canciones que le cantaba, las pataditas que sentía y la cercanía que esperaba tener con su hija.