Magdyel Ugaz marca distancia de Sergio George y Magaly se burla: "Ya le dijiste viejo y abuelo"

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magdyel Ugaz decidió pronunciarse por primera vez sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente con Sergio George, luego de que el reconocido productor sorprendiera al confirmar públicamente que ambos estaban saliendo. Sin embargo, la actriz optó por marcar distancia de esas versiones y respondió con cautela, evitando confirmar un romance y dejando abierta la interpretación sobre la naturaleza de su relación.

Magdyel chotea a Sergio George

Durante una entrevista con "América Espectáculos", la recordada 'Teresita' de "Al fondo hay sitio" fue consultada por las recientes declaraciones del productor. Lejos de respaldar lo dicho por Sergio George, explicó que recién está conociéndolo y prefirió centrar sus comentarios en la admiración que siente por su destacada trayectoria en la industria musical, sin hacer referencia a un vínculo sentimental.

"Recién lo estoy conociendo, me crucé con él hace muchos meses y hay canciones icónicas que él produjo y ha sido parte de mi infancia, de mi niñez. No sé si le gustará mucho eso. Todo mi cariño y admiración para él", dijo muy sonriente.

Asimismo, Magdyel también aclaró el motivo por el que Sergio George apareció cargando la torta durante la celebración de su cumpleaños, una imagen que alimentó las especulaciones en los últimos días. Según explicó, se trató simplemente de un gesto de caballerosidad para facilitar el momento de la celebración, descartando que esa acción representara una prueba de una relación amorosa.

"Porque es un caballero, él tomó la torta y 'Happy Birthday to you' y todos pudieron cantar. Solo es un caballero que toma la torta. Yo no voy a cargar mi propia torta, sería muy infeliz mi vida. ¿No te parece?", explicó.

Las declaraciones de la actriz contrastaron con lo expresado días atrás por el propio productor musical, quien aseguró que ambos estaban saliendo y reveló que incluso había participado activamente en la organización del cumpleaños de la actriz. Esa diferencia de versiones volvió a despertar la curiosidad de los seguidores, quienes siguen atentos a cualquier nuevo detalle sobre la cercanía entre ambos.

Magaly se burla de la choteada de Magdyel a Sergio

Quien no dejó pasar la oportunidad de comentar el tema fue Magaly Medina. Desde su programa, la conductora reaccionó con ironía a las palabras de Magdyel Ugaz y se burló de la diferencia de edad entre ambos, además de insinuar que la actriz habría intentado tomar distancia de las especulaciones tras la repercusión mediática.

"Ay, ya le dijiste viejo, le dijiste: 'Puede ser mi abuelo'. Pero como digo, ese abuelo a ti te celebró tu cumpleaños, estuvieron rodeados de, al parecer, amigos comunes y él se sentó en un programa de radio y bien suelto de huesos y orgullosamente dijo: 'Nos estamos conociendo'. Bueno", dijo.

De esta manera, la supuesta relación entre Sergio George y Magdyel continúa generando debate en la farándula nacional, pese a que la actriz insiste en mantener la discreción sobre su vida privada.