Jefferson Farfán habría lanzado indirecta contra Magaly tras conciliación con Yahaira: "Ridícula del año"

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jefferson Farfán volvió a generar comentarios en redes sociales tras compartir un polémico mensaje en Instagram. Aunque el exfutbolista no mencionó nombres, sus palabras llamaron especialmente la atención porque coincidieron con el reciente anuncio de Magaly Medina, quien llegó a una conciliación con Yahaira Plasencia tras la demanda que enfrentaron.

¿'Foquita' lanza dardo contra Magaly?

La publicación de la 'Foquita' fue interpretada por varios usuarios como un posible dardo dirigido a la conductora. Farfán dejó entrever que no tiene apuro y que estaría dispuesto a esperar para ver cómo terminan las situaciones pendientes. Además, hizo referencia a la importancia de respetar la vida privada de una mujer, y curiosamente la conductora de TV ha sido expuesta en algunos programas de streaming.

El mensaje tomó mayor relevancia debido a la histórica confrontación entre Farfán y Magaly Medina. Ambos han protagonizado una extensa disputa legal y mediática, por lo que cualquier publicación del exjugador relacionada con temas de intimidad o respeto suele despertar rápidamente especulaciones entre sus seguidores.

"El último ríe mejor y yo prisa no tengo (...) No se metan con su intimidad, por favor, porque ella jamás se ha metido en la vida privada de nadie", escribió en redes sociales.

Asimismo, Farfán utilizó una frase en tono sarcástico para referirse a una mujer, acompañándola con palabras que reforzaron el carácter provocador de su publicación. Si bien no confirmó que se tratara de Magaly, el contexto hizo que muchos relacionaran sus palabras con la conductora. "RESPETO PARA LA RIDÍCULA DEL AÑO" , sentenció.

Jefferson Farfán habría lanzado dardo contra Magaly

La conciliación de Yahaira y Magaly

Según contó Magaly en su programa, ambas tuvieron una primera reunión sin abogados y estuvieron acompañadas por personas de confianza. Ese encuentro permitió que pudieran hablar con mayor tranquilidad sobre el origen del conflicto y, posteriormente, continuar las conversaciones hasta encontrar una salida que convenciera a las dos.

"En medio Yahaira y yo tuvimos una reunión sin abogados, con mi productor, esto a iniciativa de ella misma y de su pareja, nos reunimos, hemos hablado, hemos conversado y no fue la única vez", expresó.

Durante estos encuentros, Magaly y Yahaira también pudieron reconocer aquellas expresiones que habían generado molestia entre ambas. La cantante manifestó su incomodidad por determinados comentarios de la conductora, mientras que Magaly comprendió que algunas de sus palabras pudieron resultar hirientes. Por ello, ambas decidieron ofrecerse disculpas y asumir su responsabilidad por aquellas situaciones que contribuyeron a agravar el enfrentamiento.

Es así que, la conciliación entre Magaly Medina y Yahaira Plasencia se concretó tras varias reuniones privadas, donde ambas pudieron conversar sobre el conflicto, reconocer expresiones que causaron molestias y ofrecerse disculpas. En ese contexto, el polémico mensaje de Jefferson Farfán habría sido interpretado como un dardo contra la conductora, generando nuevas especulaciones en redes sociales.