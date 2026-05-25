Lionel Messi enciende las alarmas: sufrió molestia muscular antes del debut de Argentina en Mundial 2026

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La tranquilidad en Argentina se convirtió en preocupación luego de que Lionel Messi encendiera las alarmas al pedir su cambio durante el partido entre Inter Miami y Philadelphia Union, a pocas semanas del inicio del Mundial 2026. El capitán de la Albiceleste abandonó el campo en el minuto 73 tras sentir una molestia física, situación que rápidamente generó incertidumbre entre aficionados y medios deportivos de todo el mundo.

El encuentro de la Major League Soccer fue intenso desde el inicio y tuvo a Messi como una de las grandes figuras. El delantero argentino aportó dos asistencias para Germán Berterame y fue clave en el ataque del Inter Miami durante el empate parcial de 4-4. Sin embargo, cuando faltaban poco más de 20 minutos para el final, el campeón del mundo decidió no continuar y solicitó ser sustituido para evitar mayores complicaciones.

La salida del astro argentino se produjo en el último compromiso que disputará con Inter Miami antes de unirse a la selección argentina para afrontar el Mundial 2026. Debido a ello, la preocupación creció rápidamente en el entorno de la Albiceleste, especialmente porque el debut frente a Argelia está cada vez más cerca y Messi continúa siendo la principal figura del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

🚨🚨🚨 ATENCIÓN 🚨🚨🚨



Lionel Messi sale del partido al minuto 72 y va directo al vestuario, tocándose el posterior de la pierna izquierda..



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¿Qué se sabe sobre la lesión de Messi?

Tras el partido, distintos medios internacionales comenzaron a informar sobre el estado físico del futbolista. Diarios deportivos de Argentina, España e Inglaterra destacaron la incertidumbre generada por la molestia del atacante, mientras que en redes sociales miles de aficionados expresaron temor ante la posibilidad de una lesión muscular que pudiera dejarlo fuera de la Copa del Mundo o limitar su rendimiento.

Horas después, la tensión disminuyó ligeramente luego de conocerse que la salida de Messi habría sido únicamente por precaución. Según trascendió, el jugador sintió una sobrecarga en el isquiotibial y prefirió abandonar el encuentro para no arriesgar una lesión mayor. Aunque el panorama parece alentador, el estado físico del capitán argentino seguirá siendo observado de cerca en los próximos días.

"Leo Messi pidió el cambio de manera preventiva porque se le cargó el isquiotibial. No tiene lesión muscular. No siguió cargando la zona ni arriesgando", detalló el periodista Gastón Edul.

Es así que, la situación de Lionel Messi mantiene en alerta al fútbol argentino a pocas semanas del Mundial 2026. Aunque las primeras informaciones descartan una lesión grave, la molestia física del capitán genera preocupación entre hinchas y especialistas. Su evolución en los próximos días será determinante para conocer si llegará en óptimas condiciones al torneo.