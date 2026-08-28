Pamela Franco revela que si paga las cuentas 50/50 con Christian Cueva: "La mujer debe ser independiente"

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela Franco habló sin rodeos sobre la manera en que maneja los gastos junto a Christian Cueva y respondió si ambos aplican el famoso 50/50 en su relación. Durante una entrevista con 'América Hoy', la cantante también contó que mantiene una visión particular sobre el dinero y reveló los planes que viene construyendo junto al futbolista.

La cumbiambera explicó que, con el paso de los años, su forma de pensar sobre las relaciones y la economía en pareja ha cambiado. Actualmente, considera importante que una mujer tenga independencia económica y pueda contar con sus propios ingresos. Sin embargo, también cree que el respaldo mutuo es fundamental cuando existe una relación estable.

Precisamente, al ser consultada sobre si divide por la mitad con Cueva gastos como la luz, el carro u otras cuentas, Pamela dejó claro que no necesariamente sigue esa dinámica. La artista se definió como una mujer tradicional y señaló que, si su pareja necesita apoyo en algún momento, está dispuesta a estar presente para respaldarlo.

Por otro lado, Franco reveló que ambos vienen pensando en desarrollar proyectos juntos fuera de sus respectivas carreras. Mientras ella continúa con la música, Cueva mantiene su actividad en el fútbol, pero ambos tendrían interés en formar un equipo también en el ámbito empresarial.

De esta manera, Pamela dejó entrever que la relación atraviesa una etapa en la que no solo piensan en el presente. Según explicó, existe una intención de proyectarse juntos, evaluar oportunidades de negocio y construir un futuro compartido.