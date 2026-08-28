¡Se salió de control! Samahara Lobatón se 'agarra de los pelos' con competidora de reality durante tensa pelea

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón protagonizó uno de los momentos más tensos de 'La Prisión del Destino 2' tras enfrentarse con una de las participantes del reality. La discusión terminó con ambas involucradas en una pelea física y generó una fuerte polémica entre los concursantes, además de dividir opiniones sobre quién tuvo mayor responsabilidad en el conflicto.

El incidente ocurrió durante la cena, cuando Samahara tuvo un intercambio de palabras con Sheila, una influencer cubana que en las últimas semanas ha sido vinculada sentimentalmente con Youna. La conversación fue subiendo de tono hasta que la participante mencionó a los hijos de la hija de Melissa Klug, un tema que provocó una reacción inmediata.

La furiosa pelea de Samahara

Tras el intercambio de palabras, Samahara perdió el control y le arrojó el agua que estaba tomando. Sheila respondió lanzándole comida de la bandeja, lo que terminó de encender los ánimos. Mientras algunos integrantes del reality intentaban separar a ambas, la situación se salió de control y Sheila consiguió acercarse a Samahara para agarrarla de los cabellos.

Samahara intentó defenderse, aunque evitó golpear directamente a su contrincante. En medio del altercado, pidió que la retiraran del programa, dejando claro que consideraba que la otra participante debía abandonar el reality. Sin embargo, Sheila posteriormente regresó a la competencia, mientras Samahara dejó de aparecer en las siguientes escenas.

Esta decisión habría generado malestar en Samahara, quien, según la información difundida por el programa La Mana, estaría inconforme con la producción por permitir que Sheila continúe dentro de 'La Prisión del Destino 2'. Así, la pelea no solo provocó tensión entre las participantes, sino que también abrió un nuevo conflicto alrededor de las decisiones del reality.

Nadie apoya a Samahara

El enfrentamiento también generó reacciones fuera del programa. Youna pidió que sus hijos no sean involucrados en las discusiones, mientras Melissa Klug tomó distancia de ambos y aseguró que no respaldará ni a su hija ni al barbero. Por su parte, Melissa Lobatón coincidió con su madre y cuestionó las constantes peleas entre ambos, al considerar que los dos tienen responsabilidad en sus conflictos.

Es así que, la pelea de Samahara Lobatón y Sheila se convirtió en uno de los momentos más polémicos de 'La Prisión del Destino 2'. El enfrentamiento físico, los reclamos y el pedido de expulsión evidenciaron la tensión dentro del reality. Mientras algunos cuestionan la reacción de Samahara, otros responsabilizan a Sheila por llevar el conflicto demasiado lejos.