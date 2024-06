Jessica Newton niega favoritismo en el Miss Perú y descarta amiste con Magaly: "No haré de mi vida un show"

11/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El último fin de semana se llevó acabo el Miss Perú y muchos usuarios cuestionaron la labor de Jéssica Newton como organizadora, incluso se habló de presunto favoritismo hacia la actual reina de belleza de nuestro país. Sin embargo, la empresaria salió al frente para aclarar todos los cuestionamientos.

En diálogo con un conocido diario local, Jessica indicó que el certamen fue una noche muy esperada y han sido tendencia en muchos 'missologos' del mundo. Asimismo, aprovechó para descartar que hubiera favoritismo hacia Tatiana Calmell.

"Ni me he acercado al jurado, eso (comentarios) es algo con lo que no voy a perder el tiempo, estoy curtida, no importa quién gane. Las chicas han hecho una magnífica labor y creo que Tatiana es una justa ganadora" declaró a Trome.

Respecto a las demoras en el certamen, indicó que tenían muchos auspiciadores y se mostró feliz de ello. "La gente tiene que entender que tenemos auspiciadores, ojalá los tuviesen todos los programas de todo el país".

En otro momento, la dueña del Miss Perú fue consultada sobre las críticas de Magaly Medina hacia su certamen e indicó que no le afectan. Además, descartó visitar el set de la 'Urraca'.

"Bueno, deseo que tenga contenido, que le vaya bien, que tenga buen rating, éxito y más no puedo decir. Ojalá que ella me lo desee a mí también (...) No hago mi vida personal un show. ¿Para qué iría a un programa de televisión? Nadie que es feliz anda atacando y yo no la voy a atacar", sentenció.

Tatiana Calmell defiende su corona

La modelo, que nos representará en el Miss Universo en México, brindó sus primeras declaraciones como Miss Perú y dijo estar muy emocionada por su logro, destacando la gran acogida que el certamen de belleza tuvo.

"Lloro de emoción es mágico el calor del todo el público después de mucho tiempo que tenemos un concurso con público y se siente el calor de las personas que realmente nos apoyan", mencionó.

"Yo considero que he hecho mi trabajo dignamente, como todas mis compañeras he demostrado en el escenario porque merezco la corona, así que no tengo nada más que decir acerca de eso", sentenció.

De esta forma, Jessica Newton resaltó el triunfo de Tatiana Calmell en el Miss Perú e hizo caso omiso a las críticas que el certamen recibió en redes sociales.