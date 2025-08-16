Pamela López asegura que pensión de 12 mil soles para hijos de Christian Cueva no le es suficiente

16/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López y Christian Cueva han protagonizado más de un enfrentamiento mediático en los últimos meses desde su polémica separación. Primero, la trujillana acusó al futbolista de haberle sido infiel con la actual pareja del jugador, Pamela Franco, y luego lo denunció ante las autoridades por maltrato físico y psicológico.

Posteriormente, la actual novia de Paul Michael inició una batalla legal para exigir el pago de una pensión alimentaria para los hijos que tiene con el futbolista de Emelec. Incluso, la creadora de contenidos lo acusó de negarse a abonar este dinero a pesar de que es un derecho para los menores.

Pamela López asegura que pensión de 12 mil soles no le alcanza

En las últimas horas, Pamela López realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales donde habló de diversos temas. Durante su pronunciamiento, la trujillana se refirió a la pensión de alimentos que recientemente le depósito Christian Cueva en su respectiva cuenta.

Este monto asciende a los 12 mil soles y lo recibe luego de más de un año de disputas legales con el exjugador de la Selección Peruana. Sin embargo, lejos de celebrar este aporte, la nacida en Trujillo cuestionó el mismo dejando en claro que dicha cifra no le alcanza.

La pareja de Paul Michael dejó en claro solo 8 mil es destinado para el pago de la mensualidad de los colegios de ambos niños y que el resto a penas sirve para los demás gastos básicos. Incluso, reveló que servicios como cable e internet tuvieron que ser cortados por falta de pago.

"Hoy había plata, pero el sacrificio lo vengo haciendo yo durante todo este tiempo", indicó en dicha transmisión.

Podría ir a prisión por 3 años

En medio de toda esta situación, la abogada de Christian Cueva se pronunció públicamente luego que su representado le enviara a una carta notarial a Pamela López exigiéndole que se rectifique luego de afirmar que 'Aladino' habría llamado a Paul Michael a través de terceros.

La letrada dejó en claro que si la trujillana no da marcha atrás en sus versiones, tomarían acciones legales lo cual podría costarle 3 años de prisión.

"Tres años. Lo que debemos entender es que nadie se puede sentar frente a una cámara sin una prueba contundente para acusar o atribuirle hechos, conductas, calificativos a una persona", indicó al 'Ponte en la cola'.

De esta manera, Pamela López aseguró que pensión de alimentos de 12 mil soles que le deposita Christian Cueva no le es suficiente para mantener a sus hijos.