'El Valor de la Verdad' de Samahara Lobatón: Beto Ortiz rompe su silencio y niega censura de Jefferson Farfán

16/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gran revuelo causó el último viernes la supuesta cancelación del programa dominical 'El Valor de La Verdad', que en su más reciente edición tendrá a Samahara Lobatón, como participante. Sin embargo, fue el mismo espacio televisivo que confirmó que sí saldrá su episodio este domingo 17 de agosto.

'El Valor de la Verdad' se pronuncia en sus redes sociales

El programa recurrió a sus redes sociales para publicar un video en el que explican que su episodio con la hija de Melissa Klug sí será transmitido tal y como se anunció previamente.

"Nadie nos calla. Este domingo 17 de agosto a las 10:00 p.m., Samahara se sienta en el sillón rojo para disparar verdades que muchos prefieren ocultar. Escándalos y titulares que nunca contaron su versión. Vamos con todo ... y esta vez, nadie se salva", escribieron en la descripción del post.

Beto Ortiz niega censura de Farfán

Tras la supuesta cancelación del programa de Samahara Lobatón, Beto Ortiz se pronunció en su cuenta de Instagram para negar una presunta censura vinculada a Jefferson Farfán, acabando con los rumores que aseguraban ello.

"He visto con sorpresa y también con un humor que hay una cantidad de anuncios y de comentarios en las redes sociales diciendo que Jefferson Farfán habría censurado un capítulo de El Valor de La Verdad. Es imposible lo que suceda, con todo cariño", remarcó el conductor de televisión.

En consiguiente, Ortiz explicó que el productor del programa que conduce se reunió con Suheyn Cipriani porque tenía interés en responderle a su madre Betsabeth Noriega, tras aparecer en un programa de espectáculos.

"Suheyn quiso responderle a su madre y consideramos que era mucha pertinencia y actualidad ponerla nuevamente en el programa, sin embargo, con el correr de las horas ella se arrepintió y decidió que mejor no le respondía a su madre", sostuvo.

Se confirma 'El Valor de la Verdad' de Samahara

Finalmente, la figura de Panamericana Televisión enfatizó que respetaron la decisión de la modelo y por ende la programación del programa continua con la presentación de Samahara Lobatón en el sillón rojo.

"Este domingo sale el 'El Valor de la Verdad' de Samahara Lobatón (...) El señor Jefferson Farfán no es director del programa ni tampoco es editor general de Panamericana Televisión, hasta donde yo sé", puntualizó.

De esta manera, Beto Ortiz confirmó que 'El Valor de la Verdad' de Samahara Lobatón sí será transmitido y negó posible censura de Jefferson Farfán.