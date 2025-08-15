"¡No nos callan!": Samahara Lobatón sí se confiesa este domingo en 'El valor de la Verdad'

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A través de redes sociales, se confirmó que la emisión de 'El valor de la Verdad' de Samahara Lobatón sí se emitirá este domingo luego que desde la cuenta oficial de Beto Ortiz se promocionará la segunda parte del impactante capítulo de Suheyn Cipriani en reemplazo.

'El valor de la Verdad' de Samahara Lobatón sale este domingo

Con el sello "No nos callan", el polémico programa televisivo 'El valor de la Verdad', reconfirmó la emisión del capítulo de Samahara Lobatón para este domingo 16 de agosto. Esta nueva promoción se lanza después de que Beto Ortiz lance un anunció de "último minuto" y promocione una segunda parte del capítulo de Suheyn Cipriani.

Así, alrededor de las siete de la noche, a través de la cuenta de Ortiz, se promocionó nuevamente a Suheyn luego de todo el escándalo desatado por sus confesiones respecto a su vida familiar y con su expareja sentimental y padre de su hija.

Se anunció el programa de Suheyn Cipriani en reemplazo del de Samahara Lobatón

Sin embargo, un par de horas más tarde bastaron para que, nuevamente, se lance la promoción del capítulo de Samahara, que para este momento ya ha levantado bastante polémica respecto a sus confesiones. Las más potentes sobre su relación con una conocida modelo que fue su amiga y la distancia que ahora mantiene con Jefferson Farfán, expareja de su madre.

"Me lo oculto en un comienzo, porque yo sabía que ellos estaban viajando juntos (...) "Le escribe un mensaje a Brian, que yo leí ,donde le dice que no saliera conmigo, iba a armarle un ampay" , confesó en el programa.

Este domingo SI SALDRÁ #ElValordelaVerdad de Samahara Lobatón. "No nos callan". Dioooooos revivió la farándula peruana 🔥😦👇🏼 pic.twitter.com/MDBY9REnJN — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) August 16, 2025

Aclaración de Beto Ortiz

Alrededor de las diez de la noche, nuevamente a través de sus redes sociales, Beto Ortiz hizo una publicación 'aclarando' que el cambio en la emisión del programa fue porque vieron prudente lanzar la segunda parte de Suheyn y que no relacionen el cambio de programación con Jefferson Farfán, luego que los rumores lo apuntaran como responsable de la cancelación del capítulo de Samahara Lobatón.

"Hay una cantidad de anuncios y de comentarios en las redes sociales, diciendo que Jefferson Farfán habría censurado un capítulo de 'El Valor de la Verdad' cosa que es imposible que suceda. Este domingo sale El Valor de la Verdad' de Samahara Lobaton. El señor Jefferson Farfán no es director del programa", comentó.

Aviso de servicio público. pic.twitter.com/pTj41KV2ga — Beto Ortiz (@PolloFarsantePe) August 16, 2025

Este domingo 16 de agosto sí se emitirá el capítulo de Samahara Lobatón en 'El valor de la Verdad' luego de las especulaciones de la cancelación del programa.