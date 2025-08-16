16/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Las declaraciones de Giuseppe Benignini han dejado boquiabiertos a más de uno. El expareja de Michelle Soifer reveló en La casa de Alofoke que estuvo íntimamente con un hombre por dinero, generando un revuelo mediático que no ha pasado desapercibido entre los seguidores del reality y del modelo.

La confesión de Giuseppe Benignini

Durante la más reciente emisión del programa de YouTube, Giuseppe Benignini, conocido como 'El Principito', fue sorprendido con preguntas directas sobre su vida íntima. Cuando el conductor le preguntó si había estado alguna vez con un hombre, el modelo respondió afirmativamente.

Pero la sorpresa no quedó allí. Al ser interrogado sobre "lo más aberrante" que haya hecho por dinero, Giuseppe Benignini confesó nuevamente que fue estar con un hombre homosexual. "Esa vez que estuve con un gay", aseguró, causando comentarios inmediatos entre el público y sus compañeros de reality.

Los vínculos y rumores de 'El Principito'

Giuseppe Benignini ha estado vinculado mediáticamente con varias figuras del espectáculo peruano y venezolano. En su momento, se habló de un acercamiento con el estilista Carlos Cacho, aunque el modelo siempre negó cualquier relación íntima.

Para respaldar su versión, mostró chats en los que el polémico estilista solo le escribía por Instagram, dejando en evidencia que no hubo más allá de la comunicación virtual.

Asimismo, el popular vidente Roberto Granda dejó entrever que podría haber sucedido algo más, pero en ningún momento se confirmó ni se corroboró oficialmente.

Este tipo de rumores no ha dejado de acompañar al modelo desde sus días junto a Michelle Soifer, su expareja con quien mantuvo una relación mediática que terminó en 2020.

La vida actual de Giuseppe Benignini

Hoy, Giuseppe Benignini combina su vida familiar con su carrera en televisión y redes. El modelo venezolano es padre de una pequeña bebé y, tras su separación de Michelle Soifer, vivió en Perú hasta 2022, año en que regresó a Venezuela y posteriormente migró a Estados Unidos.

Actualmente, su participación en La casa de Alofoke, grabada en República Dominicana, le ha permitido retomar la atención mediática y conectar con un público más amplio, que sigue cada una de sus declaraciones y confesiones.

Tras confesar por primera vez haber estado íntimamente con un hombre por dinero, Giuseppe Benignini, ex de Michelle Soifer, cierra un capítulo de secretos y polémicas, y abre uno donde la sinceridad y transparencia sobre su vida personal es protagonista frente a todos sus seguidores.