Johanna San Miguel explota contra acoso en redes sociales: "Cuando se pasan, se vuelven perversos"

La actriz Johanna San Miguel explotó en sus redes sociales y denunció recibir acoso y comentarios inapropiados en sus últimas fotografías.

Si bien la conductora de televisión mencionó no sentirse molesta por los halagos y piropos que recibe en sus redes, expresó incomodidad por algunas reacciones verdaderamente irrespetuosas de usuarios de internet.

El enojo de San Miguel llegó a otro nivel cuando amenazó con revelar a su acosador, claramente cansada por los comentarios "machistas y asquerosos" que recibe en sus fotografías.

"A veces una mujer soporta comentarios machistas y asquerosos y se calla, y a veces no aguantas y contestas. Yo voy a poner tu cara. Yo voy a poner tu foto. Yo voy a decir tu nombre. No soy de las que se calla. Soy de las que contesta y los expone", expresó.

La publicación de la conductora de Esto es Guerra desató múltiples comentarios, los que la obligaron a contextualizar sobre lo que estaba pasando.

"Yo muchas veces me callo la boca, no digo nada y elimino, pero si lo hacen conmigo que soy una mujer madura, no me quiero imaginar las cosas que le harán a las chibolas", agregó.