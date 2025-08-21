Greissy Ortega confiesa que perdió a su bebé tras brutal agresión de Ítalo Villaseca: "Sentía que me lo merecía"

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Greissy Ortega rompió su silencio en El valor de la verdad y contó entre lágrimas que perdió a su bebé tras la brutal agresión de Ítalo Villaseca. La hermana menor de Milena Zárate aseguró que la violencia no solo la golpeó a ella, sino que también dejó huella en sus hijos, quienes crecieron viendo ese sufrimiento.

Greissy revela agresiones de Ítalo Villaseca

Greissy Ortega volvió a sentarse en el famoso sillón rojo para narrar los difíciles episodios que vivió durante su relación con su exesposo Ítalo Villaseca, en Estados Unidos. Entre lágrimas, la hermana menor de la cantante colombiana Milena Zárate relató cómo fue víctima de agresiones físicas constantes.

"Me metió dos puñetes en el estómago, me reventó un plato en la cara, mi hijo gritaba 'mamáaa'", contó, describiendo un ambiente de violencia que la marcó profundamente.

La situación alcanzó un punto crítico cuando, según relató, perdió a una bebé como consecuencia de los golpes. "El 13 me golpea, el 14 voy donde la doctora y me dice que no había nada qué hacer, que la bebé dejó de respirar, que estaba fallecida dentro de mí. Tenía 7 meses y medio", narró con la voz quebrada.

Greissy Ortega también recordó cómo se sintió atrapada en un círculo de violencia, sin apoyo familiar. "No podía, no sabía qué hacer, no sabía a quién acudir, no tenía familia, no tenía a nadie", confesó.

Ítalo Villaseca habría agredido a su hijo

La influencer reveló además que Ítalo Villaseca habría agredido a uno de sus hijos. "Mi hija me decía 'mamá, mi hermanito está en el cuarto por favor sácalo de ahí, mi papá lo encerró porque le pegó'", denunció, evidenciando que el daño no solo la afectaba a ella, sino también a sus pequeños.

El conductor Beto Ortiz no ocultó su indignación ante estas confesiones, recriminándole haber tolerado la violencia. "Encerrar a un niño en un cuarto oscuro es una tortura... te has dejado patear al vientre cuando estabas embarazada. Fíjate al extremo que has tenido que llegar, has estado así de haber sido asesinada", expresó.

Finalmente, Greissy Ortega reflexionó sobre cómo durante mucho tiempo creyó que cada golpe era un castigo que merecía. "Sentía que cada error de mi vida lo pagaba con violencia. Me hacía sentir peor que una cucaracha", confesó.

El testimonio de Greissy Ortega en 'El valor de la verdad' deja al descubierto una de las etapas más dolorosas de su vida. La bailarina confesó que perdió a su bebé tras la brutal agresión de Ítalo Villaseca, un hecho que marcó profundamente su historia y que también impactó en sus hijos, quienes fueron testigos de esa dura realidad.