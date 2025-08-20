¿Sale en su defensa? Erick Elera se pronuncia tras críticas a Paul Vega por rechazar saludo de niña con habilidades especiales

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Erick Elera decidió pronunciarse sobre las recientes críticas contra su compañero de actuación en 'Al Fondo Hay Sitio' (AFHS), Paul Vega, por, aparentemente, rechazar el saludo de una niña con habilidades especiales.

Erick Elera sobre polémico video de Paul Vega

Erick Elera, también conocido por su personaje de 'Joel Gonzáles' en la serie peruana 'AFHS' realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales. El artista no pudo evitar ser consultado sobre su percepción sobre el polémico video donde se ve a una niña con habilidades especiales ir corriendo con los brazos abiertos hacia Paul Vega, el popular 'Koky Reyes', para saludarlo y tomarse una foto con él; sin embargo, el actor optó por seguir su camino sin responderle y solo dejándola con un gesto de tristeza.

Dicha escena registrada por la madre de la menor, quien incluso se le escucha exclamar "es niña especial, no me la botes", ocasionó una ola de críticas y malos comentarios contra Paul. En ese marco, Erick Elera, el popular 'Niño con cara de Pez' expresó su pesar por ver que un compañero suyo esté envuelto en esta problemática. Pidió la comprensión del caso, alegando que "todo pasó muy rápido".

"He leído cosas y visto videos juzgándolo de muy mala manera (a Paul). (...) Pueden haber pasado muchas cosas, pasó demasiado rápido. Están haciendo leña del árbol caído, yo me imagino que en algún momento Paul hablará del tema", indicó el cantante, esperando que el actor de 'AFHS' pueda salir a aclarar el tema.

Erick Elera pidió empatía hacia su compañero

Tras pedir empatía y no seguir con los ataques sin antes conocer la versión de los hechos por parte de Paul Vega, Erick Elera también aprovechó el momento para reconocer la dificultad que tienen los artistas para poder atender cada pedido de sus seguidores.

Con un tono de reflexión, la pareja de Allison Pastor pidió disculpas a nombre propio y de sus compañeros por "si en algún momento no se puede cumplir con sus fanáticos y quizás tomarse una foto o video".

Además, aconsejó a quienes deseen formar parte del mundo de la televisión aprendan que siempre les "pondrán cosas que pueden ser negativas porque crea morbo, no solo en ese ámbito, sino también en redes", dejando de lado lo positivo, ya que "el chongo es el chisme y la desacreditación".

"Siempre mi consejo a quienes me preguntan que quieren ser artistas, hay que tener una fortaleza porque hoy en día estamos expuestos a muchas cosas", se le escucha decir en el video difundido en TikTok por la cuenta de @tvolima.pe.

De esta manera, el actor de 'AFHS', Erick Elera se pronunció sobre el caso de Paul Vega por esquivar el saludo de una niña con habilidades especiales y pidió empatía por su compañero de actuación. A la vez, ofreció disculpas por no poder atender siempre todos los pedidos de sus fanáticos.