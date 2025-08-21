RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Esposo de Maju Mantilla revela que su matrimonio con la ex Miss Mundo llegó a su fin

El esposo de Maju Mantilla, Gustavo Salcedo, reveló que su matrimonio con la ex Miss Mundo llegó a su fin. El anuncio se dio a conocer a través de sus redes sociales, donde dio detalles sobre la separación.

21/08/2025

Gustavo Salcedo reveló que su matrimonio con Maju Mantilla ha llegado a su fin, cerrando así un capítulo de casi dos décadas juntos. La noticia se conoció a través de las redes sociales del empresario, quien decidió compartir con sus seguidores el término de esta relación.

La historia de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo

La historia de amor entre Gustavo Salcedo y Maju Mantilla empezó en 2005, cuando el empresario se ganó el corazón de la ex Miss Mundo. Tras seis años de noviazgo, dieron el "sí" por civil en 2011 y, un año después, celebraron una boda religiosa.

Durante casi veinte años, la pareja mantuvo un perfil bajo, a pesar de que Maju Mantilla brillaba bajo los reflectores como Miss Mundo. La pareja logró armar una familia sólida, cuidando a sus dos hijos y manteniendo lejos del ojo público los detalles de su vida amorosa.

Todo cambió en 2023 cuando salió a la luz un ampay que mostraba a Gustavo Salcedo entrando a un hotel con otra mujer, un momento que sacudió la relación y puso a prueba lo que habían construido juntos durante años.

@cortostv01 Maju mantilla termina su relación #magalytvlafirme #majumantilla #farandulaperuana #fyp ♬ Cuando Se Acaba el Amor - Guillermo Davila

Pero la bomba no explotó hasta el 20 de agosto de 2025, cuando el empresario decidió contarle al mundo por Instagram que su matrimonio con Maju Mantilla había llegado a su fin.

En su mensaje, Gustavo Salcedo aclaró que la separación no es reciente, sino el resultado de un proceso que ambos venían atravesando de manera privada.

"Luego de varios meses transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla", escribió.

El exdeportista también destacó la importancia de los años vividos junto a Maju Mantilla y el aprendizaje que cada experiencia les dejó.

"Fueron años, con momentos que formaron parte muy importante de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino, siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos", agregó.

Por respeto a su entorno y para proteger a sus hijos, Gustavo Salcedo afirmó que no ofrecerá más detalles sobre la separación. Mientras tanto, Maju Mantilla ha optado por mantenerse en silencio, sin emitir pronunciamiento público alguno sobre la decisión de su ex.

El anuncio de Gustavo Salcedo sobre el fin de su matrimonio con Maju Mantilla marca el cierre de una historia de casi dos décadas. A pesar de la separación, ambos mantienen el compromiso de priorizar el bienestar de sus hijos y seguir adelante con respeto mutuo.

Temas relacionados espectáculos Esposo farándula Gustavo Salcedo Maju Mantilla matrimonio relación

