Pamela López CONFIRMÓ 'pico' con Piero Arenas: 'Nos dimos un par de besitos', confesó

Durante la emisión de Ponte en la Cola de Latina Televisión, la empoderada Pamela López confesó que sí hubo un beso con el exguerrero, Piero Arenas, ante las constantes especulaciones de haber tenido un acercamiento con el modelo cuando aún era pareja del futbolista Christian Cueva.

Pamela López confesó: 'Nos dimos un par de besitos'

Una nueva confesión de Pamela López que desata el escándalo dentro de la farándula. Tras las negaciones por parte de Piero Arenas, esta tarde la empresaria y animadora, confesó que sí tuvo un beso con el modelo.

Pamela no dudó en mandarle una directa a Macarena Gastaldo quien habría esparcido el rumor de la proximidad para decirle que las fechas que lanzó no coinciden: "usted como no estuvo, no sabe, entonces no precisa bien las fechas", para luego dar la esperada confesión en vivo.

"El tema con Piero, no fue 'chape'. Yo ya estaba separada y sí, efectivamente, bailamos y nos dimos un par de besitos", anunció en vivo.

La confirmación de Pamela desató la polémica pues, en reiteradas ocasiones, Piero Arenas había negado que tuvo algún beso con la empresaria. La López contó también que fue ella misma la que le avisó a su expareja y padre de sus hijos, Cueva, del encuentro amoroso cuando ya estaban separados.

"No es que el padre de mis hijos se enteró, ni se lo contaron. Fui yo quien se lo contó. Porque ambos estábamos haciendo nuestras vidas. Yo también me había enterado cosas de él que prefiero dejarlas ahí".

Negó beso con Renzo Spraggon

Los conductores del programa de espectáculos también le consultaron sobre un posible beso con el modelo Renzo Spraggon a lo que Pamela indicó que siempre va a decir la verdad y nego en seguida algún acercamiento con el chico: "es totalmente falso lo que el señor está diciendo", comentó.

No es la primera vez que López sale a negar este episodio y a aclarar que no hubo ningún gesto romántico con el argentino. Esto, luego que el modelo indicara que sí hubo un 'pico' en forma de saludo. Con esto, la empresaria aclaró que no hubo ningún acuerdo para encontrarse con él e intentó ponerle fin a los rumores.

