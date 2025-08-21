Néstor Villanueva es sentenciado a prisión suspendida por violencia contra su hijo con Flor Polo

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Revés judicial contra Néstor Villanueva. ¿Irá a la cárcel? El cantante peruano fue sentenciado a prisión suspendida por los cargos de violencia contra su menor hijo, fruto de su relación con Flor Polo.

Sentencian a Néstor Villanueva a prisión

Durante una audiencia, el Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima sentenció a Néstor Villanueva a un año, nueve meses y siete días de prisión suspendida, que serán cumplidos como 640 días de servicio comunitario tras ser hallado culpable del delito de agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, en agravio de su menor hijo.

"La jueza del 13er Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima resuelve aceptar los términos del acuerdo de la preparación civil. En el cual se condena al señor Néstor Hilario Villanueva Flor, por la comisión del delito de agresiones contra las mujeres integrantes de grupo familiar (...) en agravio del menor de iniciales NAV", según informó Trome.

El fallo judicial contra la expareja de Flor Polo también determina que serán "91 jornadas de prestación de servicios a la comunidad en el lugar que designe Medio Libre del Instituto Nacional Penitenciario (INPE)". De no cumplirlo, su condena podría convertirse a prisión efectiva en un penal, de acuerdo con el artículo 53 del Código Penal.

Restricciones para el cantante peruano

Pero eso no sería todo, ya que Néstor no podrá acercarse a su hijo, lo que abarca cualquier intento de contacto que pueda derivar en agresión física o psicológica. Además, deberá pagar una reparación civil de S/ 3,000, "el cual será cancelado en seis cuotas de S/500 cada una, iniciando el 30 de septiembre de 2025 y concluyendo en 2026".

La condena también señala que el cantante peruano deberá someterse a un tratamiento especializado para superar su nivel de agresividad. Según la resolución, el proceso deberá realizarse en el establecimiento de salud más cercano a su domicilio, con el seguimiento correspondiente por parte de las autoridades judiciales para asegurar el cumplimiento y evaluar posibles progresos.

Fallo judicial tras denuncia de su exesposa, Flor Polo

El proceso que culminó en esta sentencia contra Villanueva se comenzó hace dos años, tras la denuncia presentada por la hija de Susy Díaz. Durante la investigación se realizaron diversas diligencias, incluyendo evaluaciones psicológicas a su menor hijo en cámaras Gesell, con el objetivo de protegerlo de un entorno revictimizante.

Cabe destacar que Néstor ha negado en reiteradas ocasiones las acusaciones en su contra. Por lo cual, lanzó un inesperado mensaje en sus redes sociales con el siguiente mensaje: "Karma. La maldad vuelve al remitente. La envidia a quien la siente, las mentiras a quien las ha dicho. El amor a quien lo ha dado. La rueda gira para todos".

De esta manera, el cantante Néstor Villanueva fue condenado a prisión suspendida y cumplir con terapia obligatoria y el pago de una indemnización por oresuntas agresiones al menor hijo que tiene con Florcita Polo.