Justin Bieber se corona como el artista mejor pagado en Coachella: Conoce la jugosa cifra

20/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El regreso de Justin Bieber a los escenarios no solo emociona a sus seguidores, sino que también rompe récords financieros. El artista se corona como el mejor pagado en Coachella, y su jugosa cifra ha dejado boquiabiertos a más de uno.

¿Cuánto ganará Justin Bieber en Coachella?

La noticia de que Justin Bieber encabezará Coachella 2026 no solo sorprendió a sus seguidores, sino que también desató comentarios sobre la cifra que recibirá por su presentación.

Según la revista Rolling Stone, el canadiense negoció un contrato de 10 millones de dólares, una cantidad que llama la atención no solo por su magnitud, sino porque Justin Bieber manejó todo sin intermediarios.

Una fuente cercana al artista detalló que el pago se realizará en dos partes de 5 millones de dólares cada una, asegurando que la estrella percibirá todo de manera íntegra, sin comisiones para agencias o managers.

Este regreso al escenario estadounidense será el primero desde su Justice World Tour en 2022, y llega tras varios años de ausencia que mantuvieron en vilo a sus fanáticos, ansiosos por verlo de nuevo en vivo.

¿Qué otros artistas estarán Coachella 2026?

El Coachella 2026 se llevará a cabo en Indio, California, del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril, y contará con un cartel que incluye a otros grandes nombres como Sabrina Carpenter, Karol G, The Strokes y los mexicanos Cachirula & Looja.

Coachella 2026 anuncia su cartel con Justin Bieber, Sabrina Carpenter y Karol G como principales artistas

También destacan en el cartel artistas como Addison Rae, David Byrne, Iggy Pop, The XX, The Strokes, Young Thug, Sexyy Redd, Teddy Swims, Moby, Kaskade, Major Lazer, FKA Twigs, PinkPantheress y Big Bang, entre muchos otros. Además, el grupo internacional de chicas Katseye se presentará en el festival por primera vez.

Las entradas generales para el primer fin de semana arrancan desde US$649, mientras que para el segundo fin de semana el precio inicial es de US$549. Por otro lado, los pases VIP superan los US$1,200, y el sitio oficial recomienda elegir el segundo fin de semana para aumentar las probabilidades de conseguir entradas.

También habrá paquetes oficiales que incluyen entradas, hospedaje y transporte, además de opciones de camping con diferentes niveles de comodidad.

Así queda confirmado que Justin Bieber se coronó como el artista mejor pagado en Coachella, con un contrato de 10 millones de dólares por su participación. La jugosa cifra refleja no solo su popularidad mundial, sino también el control total que tiene sobre su carrera y negociaciones.