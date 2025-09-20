Daddy Yankee fue visto en Lima y se especula sobre su participación sorpresa en un concierto

20/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La inesperada presencia de Daddy Yankee en Lima causa furor. El máximo exponente del reggaetón fue captado la noche del viernes 19 de septiembre en la capital del Perú, donde unos cuantos fanáticos lograron acercarse para tomarse fotos y grabar videos con él.

Daddy Yankee es visto en Miraflores

El viernes por la noche, Lima se paralizó con la noticia: Daddy Yankee fue visto en Miraflores. El cantante puertorriqueño, acompañado de un fuerte equipo de seguridad, caminaba tranquilo cuando un grupo de seguidores logró acercarse.

Para sorpresa de todos, entre su staff apareció Manuel Escalante, recordado por su papel de 'Pacho' en la serie peruana Al fondo hay sitio, lo que hizo aún más comentado el momento.

El reguetonero, lejos de mostrarse distante, aceptó fotos, firmó autógrafos y hasta compartió breves palabras con los fanáticos, quienes no podían creer tener frente a ellos al ídolo que en 2022 se despidió con dos históricos conciertos en el Estadio Nacional como parte de su gira mundial La Última Vuelta World Tour.

En cuestión de minutos, los videos del encuentro comenzaron a circular en TikTok e Instagram, encendiendo a sus miles de seguidores peruanos. Muchos expresaron su sorpresa y alegría, recordando que no veían a la leyenda del género urbano en el país desde hacía tres años.

Regreso de Daddy Yankee causa rumores

Lo que genera mucha expectativa es que Daddy Yankee no ha anunciado ningún concierto ni evento oficial en Lima. Su llegada ocurre justo a pocas semanas de su regreso artístico como DY, una etapa con un estilo renovado y un fuerte mensaje religioso tras convertirse al cristianismo en 2023.

A esto se suma que atraviesa una batalla legal con su exesposa Mireddys González, a quien ha demandado por 250 millones de dólares. Sin embargo, los rumores locales van en otra dirección.

Según Media Concerts Perú, el cantante habría sido visto con un productor ligado al Salsa Lima Festival 2025, que se realizará este fin de semana en el Estadio Nacional.

Las especulaciones no paran, algunos creen que podría dar una participación sorpresa en el festival, mientras que otros apuntan a la posibilidad de un concierto religioso en la capital, similar a los que ofreció en Argentina y Colombia después de anunciar su fe.

Así, la inesperada presencia de Daddy Yankee en Lima causa furor entre sus seguidores peruanos. Aunque todavía no hay un anuncio oficial sobre el motivo de su visita, el 'Big Boss' volvió a encender las calles limeñas con su cercanía y carisma.