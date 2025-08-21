Periodista deportivo pierde su trabajo tras lanzar comentarios machistas contra árbitra

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La presencia de mujeres árbitras en el fútbol masculino ha crecido en los últimos años, respaldada por la FIFA y distintas ligas internacionales, pero no todos lo aceptan. El periodista deportivo ruso Alexandr Boyarski perdió su trabajo tras emitir comentarios machistas contra una árbitra en plena transmisión.

Despiden a periodista por comentarios machistas

El incidente ocurrió en un partido de la liga juvenil rusa, disputado entre equipos de jugadores de 14 y 15 años. Durante la transmisión, el periodista deportivo Alexandr Boyarski reaccionó molesto por un penal cobrado y la posterior expulsión de un futbolista local.

En ese contexto, apuntó directamente contra la árbitra del encuentro y lanzó frases que rápidamente encendieron la polémica. "Las mujeres deben dedicarse a tener hijos y cuidar de sus maridos. Siempre se equivocan en la cancha", dijo en vivo, sin medir las consecuencias.

Como si fuera poco, agregó: "Deberían estar en el fútbol femenino, que es donde pertenecen". Las palabras fueron transmitidas en directo y no tardaron en llegar a las redes sociales, donde usuarios y figuras del deporte mostraron su indignación. La reacción fue inmediata y la presión sobre la cadena que lo contrataba se multiplicó.

Aunque Alexandr Boyarski intentó disculparse a través de su canal de Telegram, asegurando que "las chicas son la joya del fútbol" y que no dudaba de sus capacidades, ya era demasiado tarde.

La cadena de televisión decidió prescindir de sus servicios de manera definitiva. El medio local Gazeta.ru fue el primero en difundir el caso, que rápidamente escaló a la agenda pública rusa.

Incluso un diputado pidió a la Unión de Fútbol de Rusia evaluar medidas adicionales, señalando que no se puede tolerar este tipo de expresiones en un deporte que busca mayor inclusión y equidad.

¿Quién es Alexandr Boyarski?

Alexandr Boyarski es un periodista deportivo ruso con larga trayectoria. Ha trabajado en reconocidos medios tales como Sport FM y Match TV, además de ser un ferviente hincha del Dynamo de Moscú.

Su estilo frontal lo llevó a tener seguidores, pero también detractores. Actualmente maneja su propio canal en Telegram, donde suele compartir opiniones, transmisiones y descargos personales.

Así, lo que comenzó como una simple narración de un partido juvenil terminó con el periodista deportivo perdiendo su trabajo tras emitir comentarios machistas contra una árbitra. El hecho evidenció cómo el fútbol se enfrenta cada vez más a la necesidad de erradicar expresiones que atentan contra la inclusión.