¿Y Anthony Aranda? Melissa Paredes admite que quiso regresar con Rodrigo Cuba: "Tenía esa ilusión"

20/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Paredes volvió a estar en boca de todos tras una inesperada confesión. Durante una entrevista con el podcast La Linares, la actriz reveló que, pese a todo el escándalo que rodeó su separación tras el ampay con Anthony Aranda, en algún momento pensó en retomar su relación con Rodrigo Cuba, padre de su hija Mía.

Melissa Paredes quiso volver con Rodrigo Cuba

La revelación se dio cuando Verónica Linares, conductora de La Linares, le preguntó si alguna vez consideró volver con su expareja, el futbolista Rodrigo Cuba. Y la respuesta de Melissa Paredes dejó a más de uno sorprendido.

"Claro, muchas veces por los hijos nosotros aplazamos muchas cosas, es más, hasta se puede aplazar una separación por los hijos. Siempre uno quiere el mundo ideal para sus hijos, sí, obvio", expresó la pareja de Anthony Aranda.

Melissa Paredes explicó que su propia historia personal pesó mucho en esa decisión emocional. Contó que ella no creció con sus padres juntos y que, por esa razón, tenía la ilusión de que su hija pudiera vivir en un hogar conformado por ambos progenitores.

"Como todos, y más como alguien como yo, que no creció con mamá y papá juntos, de hecho, sí, tenía esa ilusión. Pero no se dio, no se iba a dar igual, y ya", expresó.

¿Por qué terminó Melissa con Rodrigo Cuba?

La separación entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba fue una de las más comentadas en la farándula peruana. Todo se remonta a octubre de 2021, cuando la actriz fue captada junto al bailarín Anthony Aranda en unas imágenes que rápidamente se hicieron virales. Aquel ampay desencadenó el final de su matrimonio con el futbolista.

Después del polémico ampay , Anthony Aranda y Melissa Paredes decidieron continuar juntos y, con el tiempo, oficializar su romance. Incluso compartieron varios momentos en redes sociales, mostrando viajes, proyectos personales y una convivencia estable.

Tiempo después, Anthony Aranda le pidió matrimonio a Melissa Paredes durante un viaje que realizaron a Disney World. Como era de esperar, ella aceptó la propuesta; sin embargo, hasta ahora la boda todavía no se ha llevado a cabo.

Así, quedó en claro que, en algún momento, Rodrigo Cuba estuvo cerca de una reconciliación con Melissa Paredes, según lo admitió la propia actriz. Ella explicó que lo pensó por el bienestar de su hija Mía, aunque la ilusión de recomponer la familia estuvo presente, finalmente esa posibilidad nunca se concretó.