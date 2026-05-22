Rosángela Espinoza denuncia a Christian Cueva y a POPULAR programa de TV por difamación

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La modelo Rosángela Espinoza anunció medidas legales contra Christian Cueva y el programa Amor y Fuego. Tras la difusión de fotos en un hotel, la figura pública negó categóricamente cualquier vínculo extramatrimonial, denunciando una campaña difamatoria que afecta gravemente su honor y reputación personal actualmente.

El proceso legal iniciado

La integrante de Esto es Guerra decidió romper su silencio tras no obtener respuestas a la carta notarial enviada el 14 de mayo. El documento exigía una rectificación inmediata por las especulaciones sobre un supuesto romance, pero el programa continuó emitiendo comentarios negativos sobre ella.

Rosángela Espinoza sostiene que las afirmaciones realizadas desde el 11 de mayo carecen de veracidad, generando ataques injustificados en redes sociales y medios digitales. Ante este escenario, la influencer afirmó que el caso será resuelto exclusivamente por la vía judicial para frenar todo acoso recibido.

"Si antes decidí guardar silencio, fue por tranquilidad y paz personal. Sin embargo, nuevamente se viene generando una ola de ataques y especulaciones basadas en una historia completamente falsa. Será la justicia quien determine responsabilidades. Rodrigo Gonzales, Amor y fuego y Gigi Mitre, nos veremos en el juicio", publicó.

La decisión de recurrir a la justicia busca establecer un límite ante la presión constante. La modelo ha subrayado que la falta de respuestas a las notificaciones previas ha obligado a escalar el conflicto hacia instancias donde se puedan evaluar las responsabilidades penales de los involucrados.

La postura de la influencer

Según La República, la modelo expresó su profundo malestar al ser abordada nuevamente por las cámaras del programa. A pesar de haber sido notificados legalmente, el equipo de televisión insistió en cuestionarla sobre un tema que ella califica como un invento diseñado para generar morbo.

La joven figura pública recalcó que siempre ha manejado su carrera con transparencia y respeto hacia su audiencia. Por esta razón, se comprometió a no permitir que su imagen sea dañada a costa del entretenimiento, agradeciendo las muestras de apoyo recibidas por todos sus seguidores.

La foto habría causado controversia.

Esta postura firme busca proteger su integridad frente a narrativas mediáticas que, según sostiene, carecen de fundamento. El respaldo recibido por parte de sus seguidores es un pilar fundamental en su lucha por limpiar su nombre y evitar que el sensacionalismo dicte su realidad personal.

Este conflicto legal marca un precedente sobre los límites del espectáculo frente al honor de las personas. Rosángela Espinoza demanda a Christian Cueva y Amor y Fuego en busca de justicia, dejando claro que no permitirá más difamaciones sobre su vida privada y su reputación.