Youna TERMINA con Samahara Lobatón por coqueteos con Renato Rossini Jr. en 'La Granja VIP'

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Youna volvió a sorprender al anunciar el fin de su relación con Samahara Lobatón tras ver los coqueteos entre ella y Renato Rossini Jr. en 'La Granja VIP'. Sin saber aún de la noticia de su separación, la influencer rompió en llanto confesando que el barbero es el "amor de su vida".

Youna anuncia el fin de su relación con Samahara Lobatón

La cercanía entre Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. en el programa 'La Granja VIP' vuelve a generar tensión. Pues bien, en las últimas horas se dio a conocer que Youna, durante una transmisión en vivo por TikTok, terminó su relación con la hija de Melissa Klug al estar molesto por verla dormir con el influencer durante el reality de convivencia.

Durante la transmisión, Youna explicó que su malestar no solo se debía por un hecho en específico en el show, sino por una serie de acciones y comportamientos que lo dejan mal ante su comunidad, ya que hace unas semanas él le había propuesto matrimonio a Samahara, pero aún así ella no sabría respetar su relación que, ella durante una conversación con Renato, calificó como un "bache".

"Ustedes pueden decir: 'Son amigos, está trabajando, es un reality'. Pero yo creo que yo no merezco ser burla. (...) Las acciones de Samahara, lastimosamente, están siendo que la gente se burla de mí, porque siempre la he estado apoyando", sostuvo Youna.

No quiere que lo vinculen más con Samahara Lobatón

Seguidamente, el barbero lamentó que Samahara Lobatón hablara como sería si ella hubiera ingresado al reality siendo soltera, por lo que él prefería dejarla hacer su vida como ella consideraba correcto. En ese marco, pidió a todos no seguirlo vinculando con la hija de Abel Lobatón.

"En todo eso hay un límite y no me gusta la manera en la que me estoy sintiendo. Por eso, hoy decido dar un paso al costado a cualquier tipo de relación o que se me vincule con Samahara", agregó en TikTok, reiterando que pese al amor que aún le tiene a la joven prefería soltarla por su bienestar.

Samahara Lobatón llora tras carta de Youna

Al parecer, Samahara Lobatón no tendría conocimiento de que Youna terminó su relación. Pues bien, en la última edición de 'La Granja VIP', la influencer no pudo contener las lágrimas y admitir que el barbero era el "amor de su vida" tras leer la carta que él le había enviado desde EE. UU. como parte de una dinámica del reality.

"A Youna decirle que es un hombre maravilloso, fuerte, y quien debería ser su bastón en este momento soy yo y terminó siendo él en el momento en que más lo necesitaba. No tengo palabras para decirle cuánto lo amo, somos un equipo", expresó visiblemente conmovida.

Es así como Youna vuelve a remecer la farándula peruana y esta vez al anunciar que terminó su relación con Samahara Lobatón tras ver coqueteos entre ella y Renato Rossini Jr. en 'La Granja VIP'. El barbero aseguró que no será la "burla de nadie".