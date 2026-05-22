RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
Por concierto en Perú

BTS en Lima: Grupo de K-Pop sorprende a ARMYs peruanas con INESPERADO mensaje

El famoso grupo de K-Pop, BTS, vuelve a sorprender a sus fans y esta vez al lanzar un inesperado mensaje en una reciente transmisión en vivo, respecto a su esperado concierto en Lima, Perú.

BTS ilusionados por venir a Lima.
BTS ilusionados por venir a Lima. (Composición Exitosa)

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 22/05/2026

Síguenos en Google News Google News

El concierto de BTS en Perú sigue generando expectativa y emoción entre las ARMYs peruanas. Pues bien, esta vez el famoso grupo de K-Pop lanzó un inesperado mensaje en plena transmisión en vivo en Weverse que se volvió viral en redes sociales.

BTS ilusionados por concierto en Lima: ¿Qué dijeron en redes?

Como se sabe, tras varios años alejados de los escenarios debido al servicio militar de sus integrantes, BTS está de vuelta y más recargados que nunca para seguir demostrando por qué son considerados una de las agrupaciones más reconocidas del K-Pop.

La banda surcoreana retorna con su gira mundial 'BTS World Tour Arirang' donde RM, Suga, Jin, J-Hope, Jimin, V (Kim Tae-hyung) y Jungkook visitarán varios países entre ellos Perú este 2026 para deleitar a sus fans con sus mejores temas musicales que ganaron gran popularidad a nivel internacional. Las fechas para el concierto en nuestro país son tres: 7 de octubre, 9 de octubre y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.

En medio de esa noticia, las fans de BTS, conocidas como ARMY, vivieron una nueva jornada de emoción tras ver una reciente transmisión en vivo de la agrupación por la plataforma Weverse. RM, Jimin, V y J-Hope hablaban de los destinos que esperan con más ilusión conocer en su recorrido por Sudamérica y el nombre de Perú se repitió varias veces, lo que desató una emoción colectiva ante la proximidad de su presentación en Lima.

Jimin de BTS ilusiona a ARMYs peruanas con su mensaje

Durante la transmisión en vivo, RM enumeró países de Sudamérica que visitaría: "Chile, Brasil, Perú"; sin embargo, fue Jimin quien dejó a más de uno sorprendido al expresar estar ilusionado por conocer nuestro país.

¿Grupo 5 y BTS en un mismo escenario? La inesperada publicación de Christian Yaipén que encendió las redes
Lee también

¿Grupo 5 y BTS en un mismo escenario? La inesperada publicación de Christian Yaipén que encendió las redes

"Estoy muy emocionado por Perú. Espero con ansias Perú", se le escucha decir a 'Baby Mochi', mientras que sus otros compañeros se animan a señalar un punto en específico que les gustaría visitar durante su estadía en territorio peruano: "Machu Picchu". 

El hecho se volvió viral rápidamente en las redes sociales y las ARMYs no tardaron en responder al mensaje con inesperados comentarios: "No puedo creer que tengan tantas ganas de conocer mi Perú. Esto es demasiado", "Ama mi país y yo lo amo a él", "Perú es clave", fueron algunas de las que más destacaron en redes sociales.

BTS en Perú: ¿Flavia Laos podría ser telonera de su concierto tras firmar con HYBE?
Lee también

BTS en Perú: ¿Flavia Laos podría ser telonera de su concierto tras firmar con HYBE?

ARMY de Perú planta árboles para recibir a BTS en Lima

La llegada de BTS en Lima ha causado conmoción entre las 'ARMY' , el "ejército" de club de fans de la agrupación musical surcoreana que esperan con ansias la llegada de su banda favorita al Perú.

A pocos meses de sus tres esperados conciertos en nuestro país, sus más entusiastas seguidoras han lanzado una propuesta para embellecer la vista de Lima desde el avión: plantar árboles en las zonas de la ciudad más desprotegidas por las autoridades.

@blanca.macedo3 #bts #army #peru #arboles #lima ♬ Dynamite - BTS

Es así como en medio de la expectativa por los conciertos de BTS en Perú en el Estadio de San Marcos en octubre del 2026, los integrantes de la banda surcoreana lanzaron un mensaje que mostró la ilusión que tienen por venir a Lima y ver a las ARMYs peruanas.

Temas relacionados ARMY BTS BTS en Perú Concierto K-Pop Lima

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA