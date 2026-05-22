BTS en Lima: Grupo de K-Pop sorprende a ARMYs peruanas con INESPERADO mensaje

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El concierto de BTS en Perú sigue generando expectativa y emoción entre las ARMYs peruanas. Pues bien, esta vez el famoso grupo de K-Pop lanzó un inesperado mensaje en plena transmisión en vivo en Weverse que se volvió viral en redes sociales.

BTS ilusionados por concierto en Lima: ¿Qué dijeron en redes?

Como se sabe, tras varios años alejados de los escenarios debido al servicio militar de sus integrantes, BTS está de vuelta y más recargados que nunca para seguir demostrando por qué son considerados una de las agrupaciones más reconocidas del K-Pop.

La banda surcoreana retorna con su gira mundial 'BTS World Tour Arirang' donde RM, Suga, Jin, J-Hope, Jimin, V (Kim Tae-hyung) y Jungkook visitarán varios países entre ellos Perú este 2026 para deleitar a sus fans con sus mejores temas musicales que ganaron gran popularidad a nivel internacional. Las fechas para el concierto en nuestro país son tres: 7 de octubre, 9 de octubre y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.

En medio de esa noticia, las fans de BTS, conocidas como ARMY, vivieron una nueva jornada de emoción tras ver una reciente transmisión en vivo de la agrupación por la plataforma Weverse. RM, Jimin, V y J-Hope hablaban de los destinos que esperan con más ilusión conocer en su recorrido por Sudamérica y el nombre de Perú se repitió varias veces, lo que desató una emoción colectiva ante la proximidad de su presentación en Lima.

Jimin de BTS ilusiona a ARMYs peruanas con su mensaje

Durante la transmisión en vivo, RM enumeró países de Sudamérica que visitaría: "Chile, Brasil, Perú"; sin embargo, fue Jimin quien dejó a más de uno sorprendido al expresar estar ilusionado por conocer nuestro país.

"Estoy muy emocionado por Perú. Espero con ansias Perú", se le escucha decir a 'Baby Mochi', mientras que sus otros compañeros se animan a señalar un punto en específico que les gustaría visitar durante su estadía en territorio peruano: "Machu Picchu".

El hecho se volvió viral rápidamente en las redes sociales y las ARMYs no tardaron en responder al mensaje con inesperados comentarios: "No puedo creer que tengan tantas ganas de conocer mi Perú. Esto es demasiado", "Ama mi país y yo lo amo a él", "Perú es clave", fueron algunas de las que más destacaron en redes sociales.

🐨: Chile, Brasil, Perú...

🐥: Perú... Yo de verdad quiero ir a Perú.

🐨: Colombia...

🐯: Machu Picchu

🐥: (señalando a la cámara) Yo tengo muchas expectativas con Perú.



LE MANDÉ A LA IA EL VÍDEO Y ESO ME MANDO QUE DIJERON, TE AMO JIMIN TE AMOOOOOOOOO 😭😭😭🇵🇪 pic.twitter.com/WspNTjFpU0 — 𐇵 𝐁𝐋𝐔3⁷ SILENCIADA ( 🇵🇪 ) VERÁ A BTSˣ³ ⊙⊝⊜ (@sh1ninvu) May 20, 2026

ARMY de Perú planta árboles para recibir a BTS en Lima

La llegada de BTS en Lima ha causado conmoción entre las 'ARMY' , el "ejército" de club de fans de la agrupación musical surcoreana que esperan con ansias la llegada de su banda favorita al Perú.

A pocos meses de sus tres esperados conciertos en nuestro país, sus más entusiastas seguidoras han lanzado una propuesta para embellecer la vista de Lima desde el avión: plantar árboles en las zonas de la ciudad más desprotegidas por las autoridades.

Es así como en medio de la expectativa por los conciertos de BTS en Perú en el Estadio de San Marcos en octubre del 2026, los integrantes de la banda surcoreana lanzaron un mensaje que mostró la ilusión que tienen por venir a Lima y ver a las ARMYs peruanas.