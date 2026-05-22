Laura Huarcayo 'CHOTEA' a Carlos Alcántara tras ser captados juntos en concierto: "Somos amigos"

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La farándula nacional se vio sorprendida por un reciente ampay que presentó 'Magaly TV: La Firme' en el que Carlos Alcántara y Laura Huarcayo fueron captados juntos en un concierto encendiendo los rumores de un posible romance. La conductora rompió su silencio y 'choteó' al popular actor.

Laura Huarcayo rompe su silencio y 'chotea' a Carlos Alcántara

La noche del miércoles 20 de mayo el cantante británico Ed Sheeran vislumbró en el Estadio Nacional con un concierto en el que se reencontró con sus fans peruanos luego de nueve años, como parte de su gira mundial 'LOOP Tour'.

A este recital acudiero diversas figuras del espectáculo peruano, entre ellos el actor Carlos Alcántara y la conductora de televisión Laura Huarcaya, a quienes las cámaras del programa de Magaly Medina los captó juntos tomados de la mano, lo que generó rumores del nacimiento de un sentimiento que iría más allá de una amistad.

Como si fuera poco, en otros momentos de la presentación del intérprete de éxitos globales como "Perfect", "Shape of yoou" y "Thinking Out Loud", el popular 'Cachín' se le abrazando y agarrando de la cintura a la figura de América Televisión.

En medio de este controversial ampay, la exmodelo decidió aclarar lo sucedido ante la prensa y dejar en claro cuál es el vínculo que tiene con el exintegrante del fenecido programa 'Pataclaun'.

Lejos de afirmar que nació un sentimiento de amor entre ambos, Huarcayo explicó que lo que los une es una amistad que nació desde hace años. Recordemos que los artistas coincidieron en 2011 en la conducciónl espacio televisivo 'Lima y Limón'.

"Tenemos una amistad desde hace 23 años. Justo ayer conversábamos que tanto tiempo y cosas nos ha pasado. Empezamos 'Lima y Limón, es muy grato compartir con 'Cachín' lo quiero mucho (...) somos amigos", manifestó.

El concierto de Ed Sheeran y un significado importante para Laura Huarcayo

En otro momento, la exintegrante del fenecido programa 'Habacilar' reveló que el concierto de Ed Sheeran tenía un significado muy importante para ella y para un ser al que ama con toda su vida.

Resulta que la amiga de Carlos Vílchez reveló que el artista fue el primer cantante que su hija le pidió ver en vivo y acudir a su concierto. "Ir nuevamente me trajo recuerdos, un artista maravilloso, compone muy lindo", expresó.

Es así como Laura Huarcayo aclaró los rumores de un posible romance con Carlos Alcántara señalando que el vínculo que los une es solo una amistad desde hace 23 años.