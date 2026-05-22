Ricky Martin sufre ataque en pleno concierto: Lanzan comunicado URGENTE sobre el incidente

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El concierto de Ricky Martin se vio interrumpido en Montenegro tras sufrir un ataque con gas lacrimógeno. El equipo del artista lanzó un comunicado urgente brindando detalles del estado de salud del puertorriqueño.

Lanzan gas lacrimógeno en concierto de Ricky Martin: Esto se sabe

Cientos de fans se encontraban listos para lo que prometía ser un gran concierto del superastro puertorriqueño Ricky Martin en Podgorica, en el marco de las celebraciones por los 20 años de la independencia de Montenegro; sin embargo, la presentación se vio interrumpida abruptamente tras un ataque en pleno show.

De acuerdo a los reportes, Ricky Martin se encontraba en pleno escenario, inaugurando la etapa de su gira 'Ricky Martin Live', cuando de pronto una persona lanzó gas lacrimógeno, el jueves 21 de mayo. Como medida de seguridad, el cantante así como su equipo abandonaron rápidamente el estrado, mientras el staff del recinto trataba de contener la situación.

El público se alejó de la zona por el gas lacrimógeno. Una vez que la seguridad del concierto garantizó que todo ya había sido controlado y las condiciones para seguir con el show, Ricky Martin volvió al escenario y continuó con su presentación, pese a que algunos integrantes de su equipo le pidieron detener por completo el espectáculo.

Ricky Martin sobre su estado de salud tras incidente

El desafortunado hecho se dio cuando Ricky Martin interpretaba el tema 'Vente pa'ca'. Tras el incidente, la publicista del intérprete boricua, Róndine Alcalá, compartió un comunicado oficial en sus redes sociales brindando detalles de la situación, asegurando que el ataque no dejó heridos entre el público ni en la producción.

Asimismo, precisó que el estado de salud del cantante de 54 años es estable, ya que no sufrió daños por el gas lacrimógeno, lo que demostró al seguir cantando al aire libre en Budva.

"Aunque miembros del equipo de trabajo del artista recomendaron no continuar con el espectáculo, una vez que las autoridades confirmaron que la situación estaba bajo control y que el público podía regresar de manera segura, Ricky Martin decidió retomar el concierto para cumplir con su compromiso con sus fans", se lee en un inicio del reporte en Instagram.

Finalmente, el staff indicó que pese a lo ocurrido en Montenegro, el artista continuará con su gira y con las próximas presentaciones programadas en Europa y fechas internacionales adicionales según lo previsto.

Comunicado urgente de Ricky Martin tras el ataque sufrido en pleno concierto.

Es así como se reveló que momentos de tensión se vivieron en pleno concierto de Ricky Martin en Montenegro. El cantante resultó ileso después de que un hombre lanzara gas lacrimógeno sobre el escenario.