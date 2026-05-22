Jota Benz toma RADICAL decisión tras presunta infidelidad a Angie Arizaga

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jota Benz y Angie Arizaga vuelven a remecer la farándula peruana. El chico reality lanzó un contundente comunicado anunciando la drástica decisión que tomó tras los rumores de una presunta infidelidad suya a la madre de su pequeño hijo.

¿Jota Benz le fue infiel a Angie Arizaga?

En las últimas horas, Jota Benz se ha visto en la mira del escándalo. Pues bien, Milena Zárate, en una reciente emisión del programa 'Q' Bochinche' sostuvo que su pareja, Carlos Mendoza 'Kalicho', tatuador personal del chico reality, convivió con él y habría sido testigo de ciertos comportamientos inadecuados mientras salía con Angie Arizaga.

"No tiene nada que ver con mujeres, sino por su forma de ser, de tratar, por su personalidad", expresó sobre la naturaleza de las acciones que considera eran inapropiadas. Sin embargo, sus declaraciones escalaron y generaron tensión en el ambiente artístico.

Posterior a lo señalado por la cantante colombiana, Giancarlo Cossio, conocido por su amistad con chicos reality y famosos de la farándula deslizó la idea de que Jota Benz habría sido infiel con una mujer conocida en el medio, aunque no dio a conocer ningún nombre en específico.

"Yo me sé de alguien, de otro personaje (peruano), es reality, es de ambiente, es mamá. Nunca ha sido su compañera ni amiga pero obviamente ha trabajado por ahí en algún momento. (...) No solo lo sé porque me contaron, a mí de esa persona salió de su boca, me decía que le gustaba, no sé si en ese momento estaba con Angie, yo creo que sí, pero en esos momentos ella tenía sus cuchos con Jota, (...) me decía como Jota lo hacía con ella", indicó.

Jota Benz decide tomar acciones legales tras rumores

Tras esos rumores de que habría 'sacado los pies del plato' en su relación con Angie Arizaga, Jota Benz decidió hacer un alto al escándalo por lo que él calificó como "comentarios e insinuaciones falsas" sobre su vida personal a través de redes sociales y plataformas digitales. En primer lugar rechazó haber engañado a su pareja y por tranquilidad de su familia iniciaría acciones legales contra quienes manchen su honor.

"He dispuesto que mis abogados inicien las acciones legales correspondientes frente a cualquier acto difamatorio. No ingresaré en confrontaciones mediáticas ni alimentaré especulaciones. Seguiré enfocado en mi trabajo y en las personas que siempre me han acompañado con respeto y cariño", expresó en su comunicado compartido en su cuenta de Instagram.

Comunicado de Jota Benz.

Giacomo Cossio pide disculpas a Jota Benz

En medio de esta polémica situación, Giancarlo Cossío reveló que habló en privado con Jota Benz y le pidió disculpas: "Yo no sabía que esto iba a trae cola, así que le dije que sorry y yo sé lo que digo", precisó, alegando que lo que él expresó en el podcast fue sobre un caso cuando él aún no estaba con Angie Arizaga.

Es así como Jota Benz puso punto final a los rumores de infidelidad a Angie Arizaga. El chico reality no dudó en anunciar que tomaría acciones legales contra quienes lancen comentarios "difamatorios" y sin sustento sobre su vida personal.