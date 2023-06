Laura Borlini pide al 'Gato' Cuba tener más respeto por Ale Venturo

Luego de las imágenes difundidas por ''Magaly TV, La Firme'', en las que aparece Rodrigo 'Gato' Cuba divirtiéndose junto a Gianella Rázuri a pocos días de haber terminado su relación con Ale Venturo, muchas figuras del medio farandulero han optado por enviar mensajes al futbolista debido a su actual comportamiento, siendo una de ellas Laura Borlini.

La Borlini se pronunció ante el ultimo ampay del 'Gato' Cuba y resaltó que el futbolista debería ser más consciente y respetar a la madre de su hijita, pues recién tenía 4 meses de haber dado a luz y en esas circunstancias, las mujeres aún se encuentran emocionalmente inestables.

"Una vez que una pareja se separa... cada uno tiene libertad para hacer lo que quiera, pero si recién se han separado y si ella hace poco dio a luz... lo que corresponde es ciertos códigos o cuidados porque emocionalmente no debe estar bien. Por respeto a la relación a lo que fue ella (Ale), que es la madre de su hija y por su propia hija, es mejor que él mantenga cierta calma durante un tiempo y luego puede ir retomando poco a poco su vida sentimental", enfatizó Laura Borlini.

Asimismo, la actriz argentina nacionalizada peruana, le sugirió al futbolista ser más prudente si desea rehacer su vida social o sentimental, luego de su ruptura con Ale Venturo.

"Tiene que existir un poco de respeto a lo que fue la relación con Ale y mantenerse tranquilo. Yo le diría que se quede unos seis meses solo porque estar solo también tiene su magia. Te permite conocerte mejor, recapacitar y evaluar lo que estuvo mal o no. Si va a salir o se quiere divertir que lo haga de manera reservada y por respeto a que recién ha terminado una relación", acotó.

Durante la pasada emisión del programa 'Mande quien mande', la conductora e influencer, María Pía Copello, expresó su total rechazo hacia la actual actitud del deportista, quien a pesar de encontrarse en el ojo de la tormenta, no mostró respeto por su expareja y madre de su segunda hija, Ale Venturo, pues rápidamente se mostró junto a otra mujer de forma pública.

"Por un tema de respeto ha debido esperar un tiempo mayor. No sé si un luto específicamente porque quién sabe lo que está pasando dentro de una pareja para que se separen... Nosotros no sabemos qué es lo que ha pasado, pero sí hay un tema de respeto, hay una hija de por medio y uno no debería lucirse de esa forma tan rápido", señaló la popular conductora.