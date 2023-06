María Pía Copello critíca actitud del 'Gato' Cuba tras lucirse publicamente con Gianella Rázuri

Tras la difusión del ampay protagonizado por Rodrigo Cuba junto a la excandidata al Miss Perú, Gianella Rázuri, en una conocida discoteca del distrito de Barranco, muchas figuras de la farándula no dudaron en pronunciarse al respecto y en esta oportunidad, María Pía Copello criticó la acción del futbolista, quien acaba de terminar su relación con Ale Venturo.

En la última emisión del programa 'Mande quien mande', la conductora e influencer, María Pía Copello, expresó su total rechazo hacia la actual actitud del deportista, quien a pesar de encontrarse en el ojo de la tormenta, no mostró respeto por su expareja y madre de su segunda hija, Ale Venturo, pues rápidamente se mostró junto a otra mujer de forma pública.

"Por un tema de respeto ha debido esperar un tiempo mayor. No sé si un luto específicamente porque quién sabe lo que está pasando dentro de una pareja para que se separen... Nosotros no sabemos qué es lo que ha pasado, pero sí hay un tema de respeto, hay una hija de por medio y uno no debería lucirse de esa forma tan rápido", enfatizó la popular conductora.