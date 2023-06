Milena Zárate sobre la ruptura del 'Gato' Cuba y Ale Venturo: "Ganó la calentura"

02/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Otra de las personas que pudo compartir unas palabras tras lo ocurrido con Ale Venturo y Rodrigo Cuba fue Milena Zárate quién indicó que esa separación era de esperarse.

"Ojalá no cometa los mismo errores"

Según la hermana de Greissy Ulloa, cuando uno no sana bien las heridas del corazón no se puede construir algo serio en el futuro. Además, espera que ahora Rodrigo Cuba tenga una separación en paz y no cometa los mismos errores del pasado con Melissa Paredes, por el bien de su segunda hija.

"No soy bruja, pero cuando empezaron su relación dije que eso no iba a durar, era de esperarse una situación así. Es que aquí el 'Gato' debió guardar luto, tenía que curar las heridas que le dejó el fin de su relación con Melissa", expresó.

"Sobre las cenizas no se puede construir algo serio, bonito y duradero", agregó Milena Zárate.

"Les ganó la calentura"

Según Milena Zárate la relación del jugador del Sport Boys con la empresaria inició de muy mala forma, y al no conocerse del todo bien se dejaron llevar por el momento.

"Quizás al principio había mucha pasión, les ganó la calentura y tuvieron una niña a los pocos meses, sin haberse conocido realmente. Hay gente que piensa que tener un bebé es como tener un perrito, no piensan en esas responsabilidades", manifestó.

Sobre algún consejo que le daría a la expareja, Zárate recomendó que lleven la separación de manera pacífica y espera hayan aprendido a lección.

"Espero que los dos asuman su separación con madurez, pues ya en el pasado el 'Gato' ha vivido una situación penosa con Melissa, tiene que haber aprendido la lección y conciliar de buena manera, sin peleas, sin escándalos y por el bien de sus dos hijas.

Sobre Melissa y su 'Activador'

Milena aseguró que Melissa Paredes y Anthony Aranda son una pareja inteligente, ya que el ampay que protagonizaron fue su lección.

"Todos conocemos cómo empezó esa historia, se dio por un ampay. Sucede que ellos han aprendido y tratan de mostrarse siempre bien, son inteligentes. En cambio, siento que Ale Venturo fue como un paño de lágrimas para el 'Gato', pero eso siempre tiene fecha de caducidad", indicó.

Finalmente Milena dijo que la actual "amistad" que muestran Ale, Melissa y Anthony es tóxica y que ella nunca soportaría algo así.

"Nunca entendí tampoco como el 'Gato' era amigo del 'Activador', o sea, creo que todo tiene un límite. Yo no podría tener una amistad de ese tipo, no me parece que sea sano", finalizó.

De esta manera, Milena Zárate se pronunció sobre la reciente ruptura amorosa de Ale Venturo y el 'Gato' Cuba, recalcando que ella presentía el fin de esa relación.