Mario Hart aconseja a 'Gato' Cuba tras ampay con Gianella Rázuri: "Si la quieres hacer no te dejes ver"

Debido al reciente ampay realizado al futbolista del Sport Boys, Rodrigo Cuba con la modelo Gianella Rázuri, muchos protagonistas de la farándula peruana no dudaron en pronunciarse sobre el polémico caso, entre ellos, el exchico reality Mario Hart. ¿Qué dijo?

El actual conductor del programa 'Mande quien Mande', aprovechó el momento para señalar que estaba indignado por los recientes actos realizados por el 'Gato' Cuba, ya que era muy reciente su separación con la madre de su segunda hija, Ale Venturo.

"La verdad, la verdad, duela a quien le duela porque finalmente es mi posición, definitivamente es muy rápido, al siguiente fin de semana que se oficializa que hubo una separación o una ruptura", comentó Mario Hart a un inicio de su participación.

Sin embargo, luego de mostrarse en desacuerdo, el piloto de autos y expareja de Leslie Shaw, sorprendió por dar unos peculiares consejos a Cuba.

"Por último, si la quieres hacer no salgas a la calle, no te dejes ver, no te expongas", señaló el exchico reality, dejando asombradas a María Pía y a Génesis Tapia, que se encontraban sentadas a su lado durante el debate sobre el ampay.